クールミントの香りが爽やかに広がる美容オイル！ハーバー研究所『ロールオンスキンオイル』

ハーバー研究所は、爽やかなクールミントの香りの美容オイル『ロールオンスキンオイル』を、2024年5月21日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ロールオンスキンオイル』

商品名 :ロールオンスキンオイル

容量・価格:8mL 1,980円(税込)

ハッカの香りをメインにブレンドしたクールミントの香りが爽やかに広がる保湿用のスキンオイルです。

ロールオンタイプで塗りやすく、さらりとしたオイルなのでべたつきません。

スクワランやアボカド油など保湿成分たっぷり配合で、香りを楽しみながら肌にうるおいを与えることができます。

ハッカの香りに含まれるメントールには体感温度を下げる効果もあり、ひんやりとしたつけ心地がじめじめとした季節でも清涼感をもたらしてくれます。

商品特長 :

◎ハッカの香りをメインに、ゼラニウムやカボスなどの香りをバランスよくブレンドしたクールミントの香りの美容オイルです。

◎保湿成分としてスクワラン、アボカド油、ローズマリー葉エキス*、セージ葉エキス*を配合、香りを楽しみながら肌にうるおいを与えることができます。

◎ハッカの香りに含まれるメントールは体感温度を下げる効果も。

ひんやりとした付け心地で、じめじめとした梅雨や夏の時期を爽やかにしてくれるアイテムです。

◎オイルはさらりとしたテクスチャーでべたつかず、肌なじみがよいので、夏でも快適に使えます。

◎さっと取り出して、ピンポイントに塗りやすいロールオンタイプ。

ロールで塗り広げるので、指がオイルに触れず外出先でも手軽に使えます。

使用方法:

清潔な手首や首筋などに塗ってお使いください。

爪や指先、髪(毛先)にも使えます。

メントール配合のため、目もとや口もと、粘膜などの敏感な部分には使用しないでください。

※なくなり次第終了となります。

* 皮膚コンディショニング成分

