4月20日・21日に開催！「サキソフォックス・マニア in すいせんまつり」「ズーラシアンブラス・マニア in すいせんまつり」

ズーラシアンブラスは、「サキソフォックス・マニア in すいせんまつり」「ズーラシアンブラス・マニア in すいせんまつり」を2024年4月20日(土)・21日(日)信州国際音楽村(長野県上田市)で開催します。

「サキソフォックス・マニア in すいせんまつり」「ズーラシアンブラス・マニア in すいせんまつり」

https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2404zsm/

●すいせんや桜が咲き誇る信州でアットホームなコンサート

会場は浅間山の裾野が広がる信州国際音楽村。

「すいせんまつり」は広大な敷地に10万本のスイセンが咲き誇ります。

さらに気候とタイミングによっては桜も美しく、黄色と桜色のコントラストは寒い信州地方へ春の訪れを知らせてくれます。

演奏する「ホールこだま」は木造りの温かみがあるホールです。

アットホームな会場で、ズーラシアンブラスとサキソフォックスがそれぞれ2日連続でコンサートを開催します。

●サキソフォックスは1枚目のCD「サキソフォックスのお気にいり」を特集

今回の「マニア」コンサートはそれぞれが過去にリリースしたCDを特集します。

1日目は「サキソフォックス・マニア」と題してサックス四重奏サキソフォックスが登場。

2009年にリリースした第1作目のCD「サキソフォックスのお気にいり」収録楽曲を演奏します。

現在も定番のレパートリーである「こぎつね」をはじめ、線路は続くよどこまでも・鉄道唱歌・汽車ぽっぽが楽しい1曲になった「鉄道メドレー」のほか、「ハーレム・ノクターン」「Take Five」などジャズナンバーも披露。

拍手で演奏曲が決まるリクエストコーナーや、オリジナルダンスなど客席も一体となって楽しくお届けします。

4/20(土)出演:サキソフォックス ラトゥール、ラフィット、マルゴー、ムートン(Sax)、弦うさぎ ベス(Pf)、ナマケモノ(Per)

サキソフォックス

●ズーラシアンブラスはCD「ズーラシネマ」を特集

2日目は金打6重奏ズーラシアンブラスが登場。

2007年リリースの6枚目CD「ズーラシネマ」を取り上げ、シネマの名の通り映画音楽を中心に演奏します。

お子さまも誰もが親しみのあるジブリ作品から「魔女の宅急便メドレー」「天空の城ラピュタメドレー」。

ジブリ作品からは他にもリクエストコーナーに登場します。

そのほか1986年製作のファンタジー映画「チキチキバンバン」テーマ曲や「ロッキーのテーマ」「狂詩曲『ゴジラ』」などノスタルジーを誘う古き良き映画音楽をお届けします。

4/21(日)出演:ズーラシアンブラス オカピ(Cond)、インドライオン(Tp)、ドゥクラングール(Tp)、マレーバク(Hr)、スマトラトラ(Tb)、ホッキョクグマ(Tuba)、ドール(Dr)

ズーラシアンブラス

●BYOBパーティー初開催

4/20(土)公演終了後には、野外ステージ側でBYOB(Bring Your Own Bottle)パーティーを開催。

ファン、制作チーム、さらに動物のお友達プレーヤーも参加して楽しいひとときを過ごします。

【公演概要】

公演名:サキソフォックス・マニア in すいせんまつり

開催日:2024年4月20日(土)

時間 :開場時間13:30 開演時間14:00

公演名:ズーラシアンブラス・マニア in すいせんまつり

開催日:2024年4月21日(日)

時間 :開場時間13:30 開演時間14:00

(共通)

共催:一般財団法人信州国際音楽村

場所:信州国際音楽村 ホールこだま(長野県上田市)

料金:全席指定 3,000円

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

チケット取り扱い

・スーパーキッズチケットセンター

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・信州国際音楽村 TEL:0268-42-3436

