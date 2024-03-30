29日、SMILE-UP.社が公式サイトを更新し、所属グループによる映像配信の収益を能登半島地震の被災地支援のために義援金としたことを公表しました。

【写真を見る】SMILE-UP.【能登半島地震】映像配信収益およそ1,800万円を被災地支援に寄付 映像配信収益の義援金化と募金箱設置は今月末まで

公式サイトでは「「令和6年能登半島地震」義援金（映像配信収益）お振込みに関するご報告」と題して「下記のグループでの映像配信収益を全額義援金とさせていただきます。」とグループ名を列記。昨年12月末から今年2月末までの映像配信収益の集計を「総額：18,093,955円」とし「寄付先：石川県令和6年能登半島地震災害義援金」に全額寄付すると公表しました。









▽▽▽▽ SMILE-UP.社 義援金（映像配信収益）報告 抜粋 ▽▽▽▽

＜対象グループ＞

Hey! Say! JUMP

Kis-My-Ft2

WEST.

King ＆ Prince

SixTONES

Snow Man

Travis Japan

2023年12月末〜2024年2月末までの集計が整いましたので、本日全額を寄付させていただきました。

たくさんの皆様にご視聴いただき、深く感謝申し上げます。

【Smile Up ! Project「令和6年 能登半島地震 映像配信収益」】

総額 ：18,093,955円

寄付先：石川県令和6年能登半島地震災害義援金

3月にご視聴いただいた分も集計が整い次第、追って全額義援金とさせていただきます。

なお、映像配信収益の義援金化は2024年3月末にて終了させていただきます。



△△△△ 抜粋 以上 △△△△









また、続く投稿では「2024年1月4日以降、各所に設置しておりました募金箱は、3月31日で終了させていただくことをご報告いたします。」と告知しました。そして「3月1日〜3月31日までに、ご支援いただいた募金は、集計が整い次第、追って全額寄付させていただきます。」としています。

【担当：芸能情報ステーション】