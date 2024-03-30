¡ÖÌîµå¤Ë¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢àÊ»»¦ÃÏ¹öá¤ÇÎíÉõÉé¤±¤Ë¤â¡Ö»³Àî¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÎíÉõÉé¤±¤Ç³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÆü½éÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï8²ó2¼ºÅÀ¤Ç´°ÅêÉé¤±¡£ÂÇÀþ¤Ï±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢4²ó¤Ç¤Ï»³Àî¤¬Ê»»¦ÂÇ¡£7²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤â·ª¸¶¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦¤ÈàÊ»»¦ÃÏ¹öá¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌîµå¤Ë¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡£¥²¥Ã¥Ä¡¼¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»³Àî¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥²¥Ã¥Ä¡¼¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£