¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û·òÂç¹âºê¤¬½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÀÄÌø´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¡×
¡¡Âè£¹£¶²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¡Ê£³£°Æü¡ËÂè£±»î¹ç¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬À±ÎÇ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½é²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¡¢£±ÈÖ¡¦ÀÆÆ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Æó»à»°ÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦¹â»³¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡££´ÈÖ¡¦È¢»³¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤¬¡¢£¸²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹º´Æ£¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬À±ÎÇÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ïº¸¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç£´»î¹ç£²£±²ó¤òÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¡¦º´½¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë£±£±°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¹¶Î¬¡£ÀÄÌø´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ìîµå¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤ÇÂÇ¤ÄÊý¸þ¤ò·è¤á¤¿¡£¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¶·âÎÏ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¡¢£²Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤Î¡ËÀÐ³À¤ÏµåÂ®¤È¸À¤¦¤è¤êÊÑ²½µå¤Ç»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¨¥é¡¼¤¬¤é¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££¸²ó¤Î¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çº´Æ£¤ò¤¤¤±¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¡£Ìµ¼ºÅÀ¤¬Âç¤¤¤¡£ÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤¹¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ò¤Û¤á¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¡£¡Ö»ä¤â·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£²¸ÊÖ¤·¤·¤ÆÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÈá´ê¡£·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£ÁÏÉô¤«¤é£²£³Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤è¤®¤Ã¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿»Ø´ø´±¡£ÁÏÉô¤«¤é£µÇ¯´Ö¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁöÎÏ¤ò¼´¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£àµ°Æ»ÇË²õá¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£