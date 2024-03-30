30日、阪神競馬場で行われたポラリスステークス(4歳上・オープン・ダ1400m)は、中団追走から直線で突き抜けた藤岡康太騎手騎乗の1番人気サンライズフレイム(牡4、栗東・石坂公一厩舎)が、逃げ粘った10番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒4(良)。

さらにハナ差の3着に3番人気フルム(牡5、栗東・浜田多実雄厩舎)が入った。なお、2番人気モズリッキー(牡5、栗東・上村洋行厩舎)は5着に終わった。

勝ったサンライズフレイムは、父ドレフォン、母マストバイアイテム、その父アフリートという血統。前走の根岸S(3着)で連勝は止まったが、断然人気に支持されたここで巻き返した。通算成績は8戦6勝。

【勝ち馬プロフィール】

◆サンライズフレイム(牡4)

騎手:藤岡康太

厩舎:栗東・石坂公一

父:ドレフォン

母:マストバイアイテム

母父:アフリート

馬主:ライフハウス

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 サンライズフレイム 1人気

2着 ロードエクレール 10人気

3着 フルム 3人気

4着 サトノテンペスト 6人気

5着 モズリッキー 2人気

6着 アルムブラーヴ 9人気

7着 シャンブル 7人気

8着 デンコウリジエール 15人気

9着 カセノダンサー 4人気

10着 サクセスローレル 5人気

11着 ジャスパーウィン 13人気

12着 アドマイヤルプス 11人気

13着 サトノラムセス 14人気

14着 ルプリュフォール 8人気

15着 レッドベルオーブ 12人気