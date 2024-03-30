1番人気サンライズフレイムが勝利(c)netkeiba

写真拡大

　30日、阪神競馬場で行われたポラリスステークス(4歳上・オープン・ダ1400m)は、中団追走から直線で突き抜けた藤岡康太騎手騎乗の1番人気サンライズフレイム(牡4、栗東・石坂公一厩舎)が、逃げ粘った10番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒4(良)。

　さらにハナ差の3着に3番人気フルム(牡5、栗東・浜田多実雄厩舎)が入った。なお、2番人気モズリッキー(牡5、栗東・上村洋行厩舎)は5着に終わった。

　勝ったサンライズフレイムは、父ドレフォン、母マストバイアイテム、その父アフリートという血統。前走の根岸S(3着)で連勝は止まったが、断然人気に支持されたここで巻き返した。通算成績は8戦6勝。

【勝ち馬プロフィール】
◆サンライズフレイム(牡4)
騎手:藤岡康太
厩舎:栗東・石坂公一
父:ドレフォン
母:マストバイアイテム
母父:アフリート
馬主:ライフハウス
生産者:下河辺牧場

【全着順】
1着　サンライズフレイム　1人気
2着　ロードエクレール　10人気
3着　フルム　3人気
4着　サトノテンペスト　6人気
5着　モズリッキー　2人気
6着　アルムブラーヴ　9人気
7着　シャンブル　7人気
8着　デンコウリジエール　15人気
9着　カセノダンサー　4人気
10着　サクセスローレル　5人気
11着　ジャスパーウィン　13人気
12着　アドマイヤルプス　11人気
13着　サトノラムセス　14人気
14着　ルプリュフォール　8人気
15着　レッドベルオーブ　12人気