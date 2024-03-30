【ポラリスS結果】断然人気のサンライズフレイムが突き抜けV
30日、阪神競馬場で行われたポラリスステークス(4歳上・オープン・ダ1400m)は、中団追走から直線で突き抜けた藤岡康太騎手騎乗の1番人気サンライズフレイム(牡4、栗東・石坂公一厩舎)が、逃げ粘った10番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒4(良)。
さらにハナ差の3着に3番人気フルム(牡5、栗東・浜田多実雄厩舎)が入った。なお、2番人気モズリッキー(牡5、栗東・上村洋行厩舎)は5着に終わった。
勝ったサンライズフレイムは、父ドレフォン、母マストバイアイテム、その父アフリートという血統。前走の根岸S(3着)で連勝は止まったが、断然人気に支持されたここで巻き返した。通算成績は8戦6勝。
【勝ち馬プロフィール】
◆サンライズフレイム(牡4)
騎手:藤岡康太
厩舎:栗東・石坂公一
父:ドレフォン
母:マストバイアイテム
母父:アフリート
馬主:ライフハウス
生産者:下河辺牧場
【全着順】
1着 サンライズフレイム 1人気
2着 ロードエクレール 10人気
3着 フルム 3人気
4着 サトノテンペスト 6人気
5着 モズリッキー 2人気
6着 アルムブラーヴ 9人気
7着 シャンブル 7人気
8着 デンコウリジエール 15人気
9着 カセノダンサー 4人気
10着 サクセスローレル 5人気
11着 ジャスパーウィン 13人気
12着 アドマイヤルプス 11人気
13着 サトノラムセス 14人気
14着 ルプリュフォール 8人気
15着 レッドベルオーブ 12人気