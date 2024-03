ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回はたっぷり容量で縦置き・横置きどちらも可能な、「すみっコぐらし」デザイン「洗いやすい縦横兼用冷水筒」を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」洗いやすい縦横兼用冷水筒

価格:各2,790円(税込)

サイズ:幅約15.1、奥行約10.4、高さ約30.2cm

容量:約2.1L

食洗機・電子レンジ:使用不可

耐熱温度:本体・キャップ・ハンドル付きフタ 100度、パッキン 140度

耐冷温度:キャップ・ハンドル付きフタ -20度 、本体・パッキン -30度

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい

※冷凍庫には入れないで下さい

※つけ置き洗いはしないで下さい

たっぷり入る2.1リットル容量で、リラックスした様子の「すみっコ」たちがかわいい「洗いやすい縦横兼用冷水筒」がベルメゾンから登場。

縦置き・横置きどちらでも使え、2種類のデザインがラインナップされています!

横置きなら、冷蔵庫の隙間にも入れやすく省スペース。

縦置きは、冷蔵庫のドアポケットにもすっぽり収まるサイズ感です。

また、取っ手の部分が大きく、持ちやすいのもうれしいポイント。

フタを取ったら開口部は広いので、洗うときも簡単です☆

コーヒースタンド

「喫茶すみっコ」のイラストを使った「コーヒースタンド」デザイン。

コーヒータイムでくつろぐ「すみっコ」や「みにっコ」たちがカラフルなタッチで描かれています。

フルーツ

「ぺんぺんフルーツバケーション」のふんわり優しい絵柄を使った「フルーツ」デザイン。

果物のうえでリラックスする「すみっコ」たちがかわいいデザインです☆

縦置き・横置き、どちらでも使えてたっぷり入る、かわいい「すみっコぐらし」デザインの冷水筒。

「すみっコぐらし」洗いやすい縦横兼用冷水筒は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2.1リットルのたっぷりサイズで使いやすい!ベルメゾン「すみっコぐらし」洗いやすい縦横兼用冷水筒 appeared first on Dtimes.