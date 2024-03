ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ミッキーモチーフの刺繍入りでトイレ空間が明るい雰囲気になる「トイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」トイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット

© Disney

価格:各2,590円(税込)

スリッパ適応サイズ:約23〜25cm

※一本支柱タイプのペーパーホルダーには適応しません

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフとボーダー柄の組み合わせがかわいい、トイレットペーパーホルダーカバー&スリッパのセット。

さりげないミッキーモチーフ柄でトイレが明るい雰囲気になります!

© Disney

カラーは華やかでかわいらしいテイストの「ピンク」に、

© Disney

落ち着いた色味でどのような空間にも馴染む「ベージュ」、

© Disney

涼しげで爽やかな「グリーン」の3色がラインナップ。

それぞれパステル調の優しいカラーリングで季節問わず1年中使うことができます☆

© Disney

生地には清潔感漂うパイル素材を使用しているのも魅力的。

さらさらと気持ちよく、ミッキーモチーフの刺繍がアクセントになっています。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で気軽に洗うことができます。

トイレットペーパーカバーは、一本支柱タイプには対応していません。

通常タイプのみセットすることが可能です。

カバーをセットするだけで雰囲気がガラリと変わるサニタリーグッズ。

ミッキーモチーフの刺繍が入った「トイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「トイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット」 appeared first on Dtimes.