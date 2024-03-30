[3.30 J1第5節](ヨドコウ)

※16:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 毎熊晟矢

DF 6 登里享平

DF 14 舩木翔

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 25 奥埜博亮

MF 55 ヴィトール・ブエノ

FW 9 レオ・セアラ

FW 27 カピシャーバ

FW 77 ルーカス・フェルナンデス

控え

GK 31 清水圭介

DF 16 奥田勇斗

DF 24 鳥海晃司

MF 7 上門知樹

MF 19 為田大貴

FW 35 渡邉りょう

FW 38 北野颯太

監督

小菊昭雄

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ソン・ボムグン

DF 2 杉岡大暉

DF 22 大岩一貴

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 5 田中聡

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

FW 11 ルキアン

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 21 馬渡洋樹

DF 3 畑大雅

DF 8 大野和成

MF 7 阿部浩之

MF 15 奥野耕平

MF 19 福田翔生

MF 88 小野瀬康介

監督

山口智