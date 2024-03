ストリートスポーツウエアブランド「 アディダス オリジナルス(adidas Originals) 」の人気モデル、『GAZELLE(ガゼル)』『SAMBA(サンバ)』『HANDBALL SPEZIAL(ハンドボール スペツィアル)』から、新たなカラーバリエーションが登場。3月28日(木)より販売がスタートしています。3モデルを購入した方には、カスタマイズできるシューレースのプレゼントも!春からの相棒として、新しい一足をお迎えしてみませんか?

「SS24 T-TOE COLLECTION」キャンペーンがスタート自由なスニーカースタイルを楽しむ、アディダス オリジナルスの新たなキャンペーン「SS24 T-TOE COLLECTION(SS24 T-トウ コレクション)」がスタート。多くの人に愛されてきた『GAZELLE』『SAMBA』『HANDBALL SPEZIAL』の3つのモデルが、キャンペーンを彩ります。異なる場所、シチュエーションで撮影された複数のビジュアルでは、ひとつのスニーカーを1000通りに履きこなすスニーカースタイルを表現。春コーデに取り入れたい新カラーがそろっているから、ついつい欲しくなっちゃいそうです…!「アディダス オリジナルス」3モデルの新カラバリに注目80年代のカナダ製モデルからインスピレーションを得た『GAZELLE』(税込1万5400円)や、ユニークなカラーリングを配した、クリアガムソールが特徴の『GAZELLE INDOOR』(税込1万6500円)など、クラシックスタイルを継承しつつもフレッシュな装いのバリエーションがラインナップ。また、クラシックなアッパーに3層構造の厚底ソールを兼ね備えた『GAZELLE BOLD W』(税込1万6500円)など、豊富なバリエーションからお気に入りが見つかりそうです。ハンドボールシューズとして誕生して以来、ファッションからサブカルチャーまで、あらゆるシーンで愛されている『SPEZIAL』モデル(税込1万5400円〜)。スエードアッパーとT-トウの特徴的なデザインを取り入れた、クラシックなスポーツデザインはカジュアルスタイルにぴったりです。どんなスタイリングにもマッチする新色、『コアブルー/クリームホワイト/クリスタルホワイト(写真左)』や『アースストレータ/オフホワイト/ガム(写真右)』は要チェックですよ!最近、おしゃれさんからの注目度がぐんぐん上がっている『SAMBA』モデル(税込1万5400円〜)。かつてサッカー界で脚光を浴びたクラシックな一足で、薄くソフトなレザーアッパー、スエードオーバレイのT-トウ、そしてラバーソールという品のあるルックは、幅広い世代から愛されています。このたび『フットウェアホワイト/ヘイローブルー/オフホワイト(写真左)』や『フットウェアホワイト/ナイトインディゴ/ガム(写真右)』といった、クラシックながら新鮮なカラーリングが登場しますよ。かわいいシューレースのノベルティがもらえちゃう!3月28日(木)からは、対象アイテムを購入した人に、トレフォイルロゴ入りの「オリジナルリボンシューレース」がプレゼントされるそう。人気モデルを自分だけのスタイルにカスタマイズして楽しめます。また4月26日(金)からは、原宿でスニーカーカスタマイズ、フォトスポット、オリジナルフード&ドリンクが楽しめるイベントが3日間限定で開催予定。詳細は公式サイトなどで適宜チェックしてくださいね!ノベルティプレゼント期間:3月28日(木)〜なくなり次第終了対象アイテム:GAZELLE、SAMBA、HANDBALL SPEZIAL ※SALE商品除く対象店舗:オンラインショップ、アディダスアプリ、CONFIRMEDアプリ(抽選販売商品を除く)、アディダス直営店、atmos各店 (一部店舗を除く)、ABC-MART各店、BILLY‘S ENT各店 その他一部取扱店舗アディダス オンラインストア:https://shop.adidas.jp/originals/参照元:アディダス ジャパン株式会社 プレスリリース© 2024 adidas Japan K.K. adidas, the Trefoil logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.