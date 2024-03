任天堂のアメリカ法人であるNintendo of Americaが、ゲームとハードウェアのテストを支援する請負業者で人員削減を実施していることが明らかになりました。任天堂から解雇された元請負業者の従業員によると、同社がNintendo Switch 2の発売を2025年にまで延期したことが、大規模な人員削減の一因となっているそうです。Big Shakeup At Nintendo Testing Center Ahead Of Switch 2

https://kotaku.com/nintendo-switch-2-layoffs-testing-zelda-totk-1851369539Nintendo Is Laying Off An Undisclosed Number Of Contractors - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/nintendo-is-laying-off-an-undisclosed-number-of-contractors/1100-6522288/海外ゲームメディアのKotakuは、Nintendo of Americaの請負業者で働いていた元従業員から、同社のテストセンターで人員削減が行われているという情報を入手しました。KotakuがNintendo of Americaにこの件について問い合わせたところ、同社から「これらの変更には、一部の請負業者への仕事の割り当て終了と、かなりの数の新しいフルタイム従業員のポストの創設が含まれます」という回答が得られ、人員削減を認めたそうです。Nintendo of Americaの請負業者は、1年のうち一部の期間のみ雇われる季節労働者としてではなく、フルタイムの労働者として自分たちを雇うよう長らく求めてきました。今回の再編により、請負業者の一部従業員はNintendo of Americaで働くフルタイムの従業員としての職を得ることに成功していますが、その他は職を失ってしまうこととなった模様。なお、今回の人員削減において、Nintendo of Americaのフルタイムの従業員は対象となっていません。Nintendo of Americaの広報担当者はKotakuに対して、「Nintendo of Americaは、ゲーム開発の取り組みにおけるグローバルな統合を推進するために、製品テスト部門の再編を行いました。これにより、Nintendo of Americaと地域間のテスト手順および運用がより適切に連携することになります。これらの変更には、一部の請負業者への仕事の割り当て終了と、相当数の新規フルタイム従業員のポジションの創設が含まれます。終了する業務については、請負業者の代理店はNintendo of Americaの支援を受け、退職金や転職支援を受けることが可能です。Nintendo of Americaを離れることになる契約社員の方々に対しては、当社のビジネスへの多大な貢献に感謝いたします」という声明を発表しています。今回の人員削減により何人の従業員が解雇されることになるのかは不明ですが、Kotakuに情報提供した請負業者の従業員によると、影響を受ける請負業者は100社以上にのぼり、フルタイムの従業員となれる請負業者のほとんどがソフトウェアテストから外されている模様。なお、ソニーやMicrosoftといった競合他社が2024年初頭に大規模な人員削減を行っていましたが、任天堂がこの種の大規模解雇を実施するのは2024年に入って初めてのことです。MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINEソニーのゲーム部門「SIE」が900人の解雇を発表、VRゲームの開発スタジオを解散し日本でも退職支援パッケージを展開 - GIGAZINEKotakuに情報提供した請負業者の従業員によると、Nintendo of Americaのテストセンターには新しい主要なファーストパーティーゲームはなく、2024年後半に登場すると期待されていたNintendo Switchの後継モデルであるNintendo Switch 2(仮称)をテストプレイしたことがあるという従業員はゼロだった模様。加えて、技術的なパフォーマンスの高さとバグの少なさで評価された「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のようなタイトルを、今後もNintendo of Americaのテストセンターでテストし続ける見通しが立たない状況であったそうです。