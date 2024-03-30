川崎FvsFC東京 スタメン発表
[3.30 J1第5節](U等々力)
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 4 ジェジエウ
DF 13 三浦颯太
DF 30 瀬川祐輔
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
FW 9 エリソン
FW 17 遠野大弥
FW 41 家長昭博
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
DF 5 佐々木旭
MF 26 山内日向汰
MF 77 山本悠樹
FW 11 小林悠
FW 20 山田新
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 22 遠藤渓太
FW 39 仲川輝人
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 32 土肥幹太
MF 33 俵積田晃太
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 11 小柏剛
監督
ピーター・クラモフスキー
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 4 ジェジエウ
DF 13 三浦颯太
DF 30 瀬川祐輔
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
FW 9 エリソン
FW 17 遠野大弥
FW 41 家長昭博
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
DF 5 佐々木旭
MF 26 山内日向汰
MF 77 山本悠樹
FW 20 山田新
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 22 遠藤渓太
FW 39 仲川輝人
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 32 土肥幹太
MF 33 俵積田晃太
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 11 小柏剛
監督
ピーター・クラモフスキー