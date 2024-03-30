[3.30 J1第5節](U等々力)

※15:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 2 高井幸大

DF 4 ジェジエウ

DF 13 三浦颯太

DF 30 瀬川祐輔

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 16 瀬古樹

FW 9 エリソン

FW 17 遠野大弥

FW 41 家長昭博

控え

GK 99 上福元直人

DF 3 大南拓磨

DF 5 佐々木旭

MF 26 山内日向汰

MF 77 山本悠樹

FW 11 小林悠

FW 20 山田新

監督

鬼木達

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 5 長友佑都

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

MF 7 松木玖生

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

FW 22 遠藤渓太

FW 39 仲川輝人

FW 71 荒木遼太郎

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 32 土肥幹太

MF 33 俵積田晃太

MF 70 ジャジャ・シルバ

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 11 小柏剛

監督

ピーター・クラモフスキー