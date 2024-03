特産品紹介や生産者の想いを紹介！北海道「美幌町ふるさと納税応援サイト」

北海道美幌町では、ふるさと納税を通してより多くの方に美幌町の魅力を知っていただくため、「美幌町ふるさと納税応援サイト」にて、地域特産品や生産者の想いなどを紹介した記事を公開しました。

美幌町ふるさと納税応援サイト

https://furusato-bihoro.jp/

https://furusato-bihoro.jp/news/

【野菜ソムリエのオススメ返礼品!新鮮で高品質な鮮やかな彩りの美幌産にんじん】

JAびほろと農家の皆さんが一丸となって栽培している高品質で新鮮な美幌産にんじん。

この15年ほどで美幌町のにんじん栽培面積は約2倍にも増加しています。

この美幌産にんじんについて、野菜ソムリエの吉田幸枝さんが詳しく紹介してくれていますので、以下のリンクよりぜひ確認してください。

https://furusato-bihoro.jp/2881/

美幌産にんじん

【大満足!「びほろ発ジンギスカン食べ比べ5種セット」食べてみた!】

北海道民にはおなじみのジンギスカン。

スーパーに行くとたくさんの種類のジンギスカンが並んでおり、美幌町でも多くの町民に親しまれています。

今回は、美幌町内の会社から出されている5種類のジンギスカンを実際に食べた感想を記事にしましたので、以下のリンクよりぜひ確認してください。

https://furusato-bihoro.jp/2877/

ジンギスカン

今回紹介した記事以外にも、旬な情報をたくさん掲載されています。

