日本クレイジーヘアーデー振興会は、4月30日の「派手髪の日」にちなみ、兵庫県神戸市三宮にて日本で第2回となる「Crazy Hair Dayパレード」を2024年4月29日に行います。

Crazy Hair Dayパレード

【Crazy Hair Dayパレード開催概要】

日時:2024年4月29日 13時〜16時予定

(※「派手髪の日」は4月30日ですが本年は休日の関係から4月29日開催)

場所:スタート会場 関西コレクション神戸校

(兵庫県神戸市中央区京町76-2 明海三宮第2ビル 7F)

内容:クレイジー・ヘアの子供たちが三宮アーケードを神戸中華街までパレード

詳細:当日は朝9時より関西コレクション神戸校にて

クレイジー・ヘア・デーのためのヘアカラーアレンジを行います。

当日は、関西コレクション神戸校にてこの日のためのヘアカラーアレンジを行ったクレイジー・ヘアの子供たち9名が集結し、三宮アーケードを神戸中華街まで、Crazy Hair Dayのプラカードを手に笑顔で楽しくパレードを行います。

2023年も道行く人たちからCrazy Hair Dayを知っている!と声をかけられたり、カメラを向けられてたくさんの写真を撮られたりと終始笑顔で対応し、当日はゴールデンウィークの中日とあって多くの市民の方々からたくさんの応援を受け。

「奇抜な髪形!」「クレイジー!」と言った声も聞こえるでしょう。

また参加した子どもたちからも「自由な髪形を見てもらえて嬉しい」「とても自由な気持ちになれる」とパレードを楽しめるでしょう。

*「派手髪の日」:株式会社EMAJINYの申請で2022年(令和4年)に一般社団法人 日本記念日協会により認定・登録

Crazy Hair Day(クレイジー・ヘア・デー)とは?

クレイジー・ヘア・デーは、独創的な髪型を通して個性を伸ばし多様性を学ぶ機会として行われてるイベントです。

米国を中心に、諸外国では学校行事としても楽しまれています。

子供達が個性を表現し、新しいことに挑戦するとともに、外見に左右されない許容力を育むことができるイベントとなっています。

日本でもこのようなクレイジー・ヘア・デーが普及することで、子供達にとっても様々なきっかけや学びを得られるのではないでしょうか?もちろん大人が楽しんでOKです!明日の学校や仕事のことを気にせず、今日1日だけのクレイジーなヘアスタイルを楽しみましょう!

日本クレイジーヘアーデー振興会では、「私」が唯一無二のかけがえのない存在であることの喜びを分かち合うために、「クレイジー・ヘア・デー」普及の活動を行っています。

※クレイジー・ヘア・デーはワイルド・ヘア・デーとも呼ばれています。

Crazy Hair Day1

日本クレイジーヘアデー振興会 代表 野田エミリー ご挨拶

クレイジーと言われたら、その時こそイノベーションの瞬間

クレイジーな体験や失敗は若ければ若い方が良い!

“しかし”大人になっても子供の時のように朝、目覚めた瞬間にやりたいことをやる!そんな自分に夢中になれる人生は幸せです。

日本クレイジーヘアデー振興会では、派手髪体験を通じて髪の色や肌の色、目の色や思想の違いにとらわれることなくお互いの個性を認め合い、唯一無二の存在である喜びを分かち合うために活動しています。

自由を感じる体験から、個性を伸ばせる環境、自分の人生に夢中になれる。

そんな機会にする事ができたらどんなにすばらしいでしょう。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「派手髪の日」にちなんだパレード!Crazy Hair Dayパレード appeared first on Dtimes.