リスクモンスターは、2024年3月26日(火)より、「明日から使える英会話 ビジネス英会話」シリーズ6コースの提供を開始します。

リスクモンスター「明日から使える英会話 ビジネス英会話」シリーズ

今回提供する「明日から使える英会話 ビジネス英会話」シリーズの6コースは、クライアントとの対面・オンライン商談や電話応対をはじめ、ビジネスメール作成やプロジェクト報告、会議での質問・提案でよく使われるフレーズを学習できるeラーニングです。

ビジネスシーンでよく使う単語や表現を汎用的なフレーズで学びながら、実践ですぐに使える英語を身につけることができます。

また、各コースは1ステップが約5分と取り組みやすく、関連表現の学習や内容理解、音読など、6ステップでテンポよく学習を進められる構成となっていますので、すき間時間で気軽に取り組むことができます。

語彙力アップのエッセンスとして、業務で英語を利用する方向けにおすすめのeラーニングです。

eラーニング「明日から使える英会話 ビジネス英会話〜オンライン商談」

■「明日から使える英会話 ビジネス英会話」シリーズ紹介(コース名/コース概要)

1. 商談での交渉

ビジネスパートナーとの商談で、価格や納期についての交渉をします。

両者は相手の要望を理解し、妥協点を見つけるために話し合います。

商談でよく使う単語や表現、音読、ロールプレイなどの練習ができます。

2. オンライン商談

ビデオ会議を通じて行われるオンライン商談で、画面越しに商品やサービスの説明や提案を行います。

遠隔地のクライアントとの円滑なコミュニケーションをするために使える単語や表現を学習します。

3. クライアントとの通話

クライアントに対して電話でプロジェクト進捗の情報共有や問題解決を効果的に進めるロールプレイを学習します。

電話ならではの表現を確認しながら、汎用的に使える単語を習得します。

4. ビジネスメールの作成方法

効果的なビジネスメールの書き方を学びます。

適切な件名、明確な本文、尊敬語の使用など、プロフェッショナルなコミュニケーションを築くための技法や表現を学ぶことができます。

5. プロジェクト進捗の報告

プロジェクトマネージャーがプロジェクトの進捗状況を報告します。

的確な情報提供と問題点の説明をするために必要な単語や表現を学び、認識の齟齬がないようなコミュニケーションを学ぶことができます。

6. 会議中の質問や提案の出し方

ビジネス会議での質問や提案の方法を習得します。

特にマーケティングに関する内容について取り上げ、戦略についての話や議論の切り返し方法を学習することができます。

※各コースの標準学習時間は0.5時間です。

※分類「多言語対応」にて提供します。

本シリーズは、一般社団法人 国際エデュテイメント協会(所在地:東京都千代田区、代表理事:森 俊介)より提供を受け、リスモンの研修サービス「サイバックスUniv.」に搭載します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 実践ですぐに使える英語を身につける!リスクモンスター「明日から使える英会話 ビジネス英会話」シリーズ appeared first on Dtimes.