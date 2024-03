デベロップは、滋賀県湖南市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 湖南」を2024年4月29日(月)に開業します。

同ホテルの開業により「ホテル アールナイン ザ ヤード」シリーズは82店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては90店舗となります。

「HOTEL R9 The Yard 湖南」

【HOTEL R9 The Yard 湖南 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 The Yard 湖南

(ホテル アールナイン ザ ヤード コナン)

施設場所 : 滋賀県湖南市夏見2359

オープン日 : 2024年4月29日(月)

予約受付開始日: 2024年4月22日(月)15:00

アクセス : 【お車】名神高速道路「栗東湖南IC」より車で13分、

「竜王IC」より車で18分、「甲賀土山IC」より車で30分

【電車】JR草津線「甲西駅」よりタクシーで5分

駐車場 : 普通車/軽自動車39台(無料)

敷地面積 : 3,012m2(911坪)

客室数 : 38室

客室構成 : ダブルルーム34室/ツインルーム4室

<ダブルルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

ホームページ :

https://hotel-r9.jp/hotels/konan/

【ホテル開業の背景および滋賀県湖南市との災害協定締結の経緯】

滋賀県で4店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 湖南」は、名神高速道路「栗東湖南IC」から車で約15分、野洲川親水公園近くの県道4号草津・伊賀線付近に所在します。

湖南市は工業のまちとして発展しており、市内には県内最大級の内陸工業団地である「湖南工業団地」があります。

当ホテルは「湖南工業団地」から車で約10分の場所にあり、周辺には飲食店や商業施設が充実しているため、出張やビジネス利用に最適です。

また、ゴルフ場や「三井アウトレットパーク 滋賀竜王」などの観光スポットへのアクセスも優れており、休日にはレジャーやショッピングを楽しむことができます。

デベロップは、災害に強いまちづくりに寄与し、自治体との連携強化を図ることを目的とした災害協定の締結を推進しています。

今回の湖南市との締結により、HOTEL R9 The Yardの防災機能を担うホテルとしての特性を生かし、災害など有事の際には「レスキューホテル」として湖南市へ当ホテルの客室を提供することが可能となります。

災害時には、同市との連携を図り、市民の安心・安全に寄り添うホテルを目指します。

■レスキューホテルは「日常時」と「非常時」のどちらにおいても役に立つ商品として「フェーズフリー認証」を取得しています。

■災害時の備えを全国へ展開し、強靭なまちづくりに貢献〜SDGsの取り組み〜

レスキューホテルは、「SDGs事業認定」を取得しています。

災害時の備えとして自治体との協定締結の輪を広げ、各自治体のBCP(事業継続計画)に寄与し、持続可能な開発目標の達成に貢献します。

