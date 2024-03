全ての番手が同じ長さのアイアンセット！「ICHIKAWA One Length」(イチカワ ワン レングス)

ゴルフアイアンヘッド発祥の地である兵庫県神崎郡市川町の匠たちが集結し、熟練の技術を結集した「『やさしい』ワンレングスアイアン」が、新ブランド「ICHIKAWA One Length」(イチカワ ワン レングス)として誕生しました。

ワンレングスアイアンクラブ 6本セットを購入型クラウドファンディングサイトWarakado広場にて販売します。

全ての番手が同じ長さで、打ちやすさと軟鉄鍛造の打感を兼ね備え、飛距離の打ち分けを実現します。

「ICHIKAWA One Length」(イチカワ ワン レングス)

【顧客の悩みを解決】

多くのゴルファーが抱える「5番や6番のアイアンが当たりにくい」「ショートアイアンが飛ばない」といった問題に応えるために、「ICHIKAWA One Length」が開発されました。

初心者から上級者、そして高齢のゴルファーまで、同製品がゴルフの進化に貢献することを確信しています。

【製品の誕生背景】

兵庫県神崎郡市川町はゴルフアイアンヘッドの製造で知られており、5社のゴルフ関連企業と町、商工会が一堂に会し、「ICHIKAWA One Length」プロジェクトが立ち上がりました。

このプロジェクトは、全ての番手が8番アイアンと同じ長さの「ワンレングスアイアン」を開発することを目指しています。

市川町の匠 プロジェクト

【製品の特徴】

「ICHIKAWA One Length」は、番手ごとの長さの違いをなくすことで同じスイングでボールを捉えることができます。

また、番手ごとに異なる角度設計により、飛距離の打ち分けが可能です。

【製品の付加価値】

アイアンクラブは通常、番手ごとの長さが異なるため、スイングや姿勢の調整が必要ですが、「ICHIKAWA One Length」では同じスイングで全ての番手を扱えるため、スイングが安定し、練習の効率も向上します。

【製品の詳細】

価格:6本セット 150,000円(税込・送料込)

https://kmfg-warakado.en-jine.com/projects/toho-onelengthiron

