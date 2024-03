ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、足元がかわいくなり履き心地も良い『くまのプーさん』デザインの「洗えるもっちり低反発ウレタン入り快適スリッパ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『くまのプーさん』洗えるもっちり低反発ウレタン入り快適スリッパ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,890円(税込)

サイズ:M、L

適応サイズ:【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

紫×青のビビッドな配色使いもおしゃれな、『くまのプーさん』デザインのスリッパ。

左足には「くまのプーさん」、右足には「ズオウ」のかわいい刺繍が施されています。

ハニーポットを抱えた「くまのプーさん」に、そんな「くまのプーさん」を追いかける「ズオウ」のストーリー性のあるデザインが楽しい!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに低反発ウレタンの中敷きが足裏にピタッと沿り、歩きやすいのも魅力的。

もっちり快適な踏み心地です☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

また、つま先や土踏まずにフィットする形状になっているのもポイント。

底面に滑りにくい素材を使用しているのも安心です。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗いも可能。

汚れが気になったら気軽に洗え、清潔な状態をキープできます。

「くまのプーさん」と「ズオウ」の刺繍がインパクト抜群なスリッパ。

足元がかわいくなり履き心地も良い、『くまのプーさん』デザイン「洗えるもっちり低反発ウレタン入り快適スリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post プーさんとズオウの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「洗えるもっちり低反発ウレタン入り快適スリッパ」 appeared first on Dtimes.