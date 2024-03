青森県弘前市では、日本有数の桜の名所である弘前公園の「弘前さくらまつり」を2024年4月19日から5月5日までを会期として開催します。

弘前さくらまつり

弘前公園の桜は、雪を頂いた岩木山と調和し、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、52種類約2,600本の桜が花を咲かせます。

2023年のまつりでは、ソメイヨシノに続き満開を迎える厳選した八重桜7品種「弘前七桜」や、弘前公園の桜守がおすすめする七つの風景「弘前桜七景」、そして一つの花芽から稀に七つの花が咲く「弘前七輪咲き桜」と七にまつわる桜の見どころを「弘前桜物語」として紹介し、まつり期間を通じて多くの来園者に楽しめます。

<弘前さくらまつり情報>

https://hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_spring_sakura

<弘前桜物語 〜七にまつわる桜の物語〜特集ページ>

https://hirosaki-kanko.or.jp/special/0004.html

■弘前桜七景(ひろさきさくらしちけい)

弘前公園の桜の見どころの中から、桜守がおすすめする7か所の風景を紹介します。

桜吹雪や花筏など、見るタイミングによって、刻一刻と表情を変える桜を楽しめます。

弘前桜七景

■弘前七桜(ひろさきしちざくら)

弘前公園内にはソメイヨシノに続いて咲き始める桜が40品種約700本あり、その桜の中から厳選7品種の八重桜を『弘前七桜』と名付け、『さくらカレンダー』で見頃を紹介します。

ソメイヨシノから始まる桜のリレーを楽しめます。

弘前七桜

さくらカレンダー

また、「初音ミク」から派生したキャラクターで弘前さくらまつりの公式応援キャラクターの「桜ミク」のオリジナル描き下ろし「桜ミク」×「弘前七桜」コラボデフォルメイラストで様々な企画を展開します。

Art by 木屋 町 (C) CFM

<「桜ミク」とは>

桜ミクとは、春をイメージした装いで季節感あふれるデザインを身に纏い、冬の終わりから春先にあらわれる、「初音ミク」から派生したキャラクターです。

2019年から弘前さくらまつりの公式応援キャラクターに就任しています。

「(C) CFM」または「Art by 木屋 町 (C) CFM」

■弘前七輪咲き桜(ひろさきしちりんざきざくら)

弘前方式の徹底したさくらの管理技術により、ボリュームのある見事な桜を咲かせます。

一般的に、桜は一つの花芽から咲く花の数が3〜4つですが、弘前公園の桜は花が4〜5つにもなります。

まれに、7つの花が咲くものもあります。

弘前七輪咲き桜

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜の見どころを「弘前桜物語」として紹介!弘前さくらまつり appeared first on Dtimes.