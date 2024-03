産業・医療現場の切れない無線空間を実現するプラットフォーム！サイレックス・テクノロジー「AMC Cloud(R)」

サイレックス・テクノロジーは、産業・医療現場の無線環境を可視化し、現場責任者の管理負荷とシステムやネットワークのダウンタイムを削減するクラウドサービス「AMC Cloud(R)」を、2024年3月29日より開始しました。

サイレックス・テクノロジー「AMC Cloud(R)」

産業や医療現場において、無線LANの問題は深刻です。

現場責任者はシステムやネットワーク問題の原因を特定し、解決するために多くの時間を費やしています。

AMC Cloudは、無線環境サーベイデバイス「WM-100CL」と連携することで、産業や医療現場の無線環境を常時監視します。

通信に関する問題が発生した場合、自動的に原因と解決策を提示し、迅速な解決をサポートします。

さらに、サイレックス製のアクセスポイントや無線子機をAMC Cloudに追加で接続することで、無線環境からの情報量が増え、効果的な無線環境監視が可能となります。

■AMC Cloudの特長

(1) 無線環境の把握と遠隔管理

AMC Cloudでは、サーベイデバイス WM-100CLと連携し、無線環境から以下の情報を収集することで、遠隔から管理することができ、現場責任者の無線LANの問題解決に貢献します。

・無線電波強度の情報(ヒートマップで表示)

・稼働しているアクセスポイントの情報

・Wi-Fi以外のノイズの情報

・各チャネルの帯域使用率、エラーフレーム率、再送フレーム率の情報

(2) 接続トラブル発生アラート/解決提案

AMC Cloudでは、課題発生時に次のような手順で無線接続トラブルの解決に貢献します。

・トラブル発生時のアラート通知をメールで自動配信、管理者は現場からの報告を待つことなく課題を把握

・アラート通知と同時にサイレックスの技術やノウハウに基づいた分かりやすい解決策を提案、迅速な一次対応が可能

・ 無線環境の変化や接続履歴を記録する。

管理者は過去に遡って解析し、根本的な対策で再発の防止が可能

(3)サイレックスの無線機器を追加で管理することでより強固な「切れない無線空間」を実現

AMC Cloudは、サイレックス製アクセスポイントや無線子機を監視対象とすることにより、機器の通信に関する情報を追加で収集することができ、より有効な無線環境監視と管理が可能です。

・アクセスポイントや子機の送受信データ量チャネルごとの無線使用状況

・アクセスポイントの送信レートや受信レート

・子機がどのタイミングでどのアクセスポイントにローミングしているかといった時系列情報

AMC機能説明

■利用料金

・AMC Cloud基本プランは、AMC Cloud 1契約、サーベイデバイス WM-100CL 1台が含まれます。

・AMC Cloudの概要、機能、利用料金については、AMC Cloudサービスページを確認してください。

・2024年6月まで無償トライアルを受け付け中です。

※無償トライアルには、一定の条件が必要です。

■今後の展望

サイレックスは、AMC Cloudを中期事業ミッションである「切れない無線空間の創造」を各アプリケーション分野で実現するためのクラウドプラットフォームと位置づけています。

日本国内でのサービス提供を開始する一方で、今後、順次グローバル展開も進めていく予定です。

サイレックスの自社製品およびその導入先のお客様に加え、組込み無線モジュールやOEM製品を提供しているお客様にもAMC Cloudを活用した新たな接続性サービスを提供していきます。

