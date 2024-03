持続可能なファンコミュニティの形成・運営、発展！スカラ／筑波大学体育スポーツ局と大学スポーツ振興に係る連携協定締結

スカラと国立大学法人筑波大学体育スポーツ局は、大学スポーツを通じた人材育成や大学スポーツ振興を目的に、国内外の学生をはじめとする、OB・OG、つくば市、民間企業、地域住民等全てのステークホルダーを包括した長期的に持続可能なファンコミュニティの形成・運営、発展に関して連携協定を締結しました。

スカラ/筑波大学体育スポーツ局と大学スポーツ振興に係る連携協定締結

スカラ・筑波大学

連携協定締結式の様子

(左:筑波大学 体育スポーツ局 局長 高木 英樹、右:株式会社スカラ 代表執行役社長 梛野 憲克)

■連携の目的

旧来より筑波大学は「改革」と「挑戦」を誓い、『IMAGINE THE FUTURE.』を掲げ、先進大学として151年間常に教育、科学技術の進歩、スポーツの発展の未来を切り拓いてきました。

筑波大学は先人の想いを承継し、これからも国際社会、地域社会、学生等、さまざまな方との結びつきを強く意識し、未来をデザインすることを目指しています。

同社は「価値創造経営」と「AI/IoTコンサル」のワンストップソリューションを提供し、これまで「真の課題を探り出す能力」と「リソースの埋もれた価値を炙り出す能力」を活かし、社会問題を解決する新たなビジネスを創造してきました。

中でも今回採択されたWeb3ファンクラブサービス「Fanique」は、筑波大学にある豊富なリソースや先人の想いをより強く結びつけるものであり、筑波大学が描く未来にフィットするものであります。

また同社と筑波大学の理念や価値観は合い通ずるものがあり、本連携協定は双方の発展に大きく寄与するものであります。

全てのステークホルダーと手を取り合い、次の50年後も筑波大学が掲げる『DESIGN THE FUTURE, TOGETHER.』の実現へ、同社は筑波大学と伴走していきます。

■連携事項

【大学スポーツのファンコミュニティ形成およびその運営に関すること】

同社が提供するメンバーシップNFTを活用した、Web3ファンクラブサービス「Fanique」の提供をはじめとし、数々の社会課題を解決してきた同社のナレッジを活かし、筑波大学およびさまざまなステークホルダーとの関係を、より強固で持続可能なものにします。

連携イメージ図

【大学スポーツのファン獲得・拡大に向けた取り組みに関すること】

同社のスポーツビジネスへの取り組みや経営ナレッジをもとに、筑波大学スポーツの更なる振興を促進します。

筑波大学ホームゲーム「TSUKUBA LIVE!」をはじめとする試合運営を強化し、地域の方々が応援したくなるファンコミュニティを醸成します。

大学スポーツ界の先進事例となる「ホームゲーム」を筑波大学スポーツとともに開催することで、新しい価値創造に寄与し、国内大学スポーツ、部活動をともに牽引します。

TSUKUBA LIVE!の様子

【大学スポーツを通じた人材育成に関すること】

長期的に持続可能なファンコミュニティが、筑波大学スポーツに関わる全ての人のハブとなります。

筑波大学と同社は、安心と活力と熱狂を体感できるファンコミュニティを創り、誰かを応援し、かつ誰かに応援される人材育成を促進します。

経営計画/目標

