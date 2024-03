大阪府内初の自治体独自婚活マッチングサイト！泉佐野市「さの恋」

リーディは、大阪府泉佐野市と市公式婚活支援事業(婚活マッチングサイト)「さの恋」を2024年3月25日にスタートしました。

大阪府内初の自治体が運営する独自婚活マッチングサイトで、市職員によるお見合いのセッティング等、泉佐野市での出会いを希望される方に安心して利用いただける仕組みです。

まずは事前登録を受付し、サービスの正式スタートは2024年夏頃を予定しています。

泉佐野市「さの恋」

サービス名 : さの恋

コンセプト : 泉佐野市の公式婚活サイトだから安心!

地元の人と出会える婚活サイト

事前登録受付: 2024年3月25日(月)

本格オープン: 2024年夏ごろ

利用料 : 初年度無料(2025年3月31日まで)

※次年度以降については未定

URL :

https://sanokoi.city.izumisano.lg.jp/

「さの恋」提供の背景

〜関西国際空港を抱える泉佐野市ならではの悩み〜

関西国際空港を擁する泉佐野市には、空港関連のお仕事でご活躍いただいている市民の方が多くいらっしゃいます。

従来より、泉佐野市で生活されている方々もいらっしゃれば、近隣や遠方より、泉佐野市に転入いただいた方も多くいらっしゃいます。

そういった状況の中、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、空港関連の仕事が大幅な縮小を余儀なくされました。

結果として、せっかく泉佐野市での生活をスタートいただいた方々が地元に戻らざるを得ない状況が発生しました。

泉佐野市としましては、泉佐野市での出会いを希望される方々に、出会いの機会を創出する事で、泉佐野市に定住いただきたいと考えています。

また、泉佐野市では既に、出会いの場を提供する目的でリアルイベントを継続的に開催しています。

リアルイベントでも一定の成果は出ていますが、開催日時が限られる、参加人数に制限がある等の課題もありますので、リアルだけではなく、市独自のマッチングサイト「さの恋」をスタートする事で、これまで以上に出会いの機会を創出したいと思っています。

サービスイメージ

■「さの恋」の特徴

〜自治体公式事業だから安心して利用ができる〜

「さの恋」は、泉佐野市公式の婚活マッチングサイトとなりますので、安心して利用いただけると考えています。

(1) AIマッチングでお相手を提案

多くのマッチングアプリ等では、自身でお相手を検索し絞り込んで行く事が多いかと思います。

「さの恋」は、単独自治体の事業という特性を活かして、ニッチなニーズへ対応していく事を想定しています。

事業スタート時は、敢えて検索機能を設けず、システムからの提案という形を取らせていただきました。

(2) 泉佐野市役所の職員が登録〜お見合いまでサポート

登録の際には、泉佐野市職員との面談が必要となります。

来庁等いただく必要がありますので、登録希望者様にはお手数をお掛けする事にはなりますが、面談時にご本人確認等も合わせて実施させていただくことで、安心して利用いただけると考えています。

また、マッチング後のお見合いの調整も市役所職員を介して行いますので、その辺りもご安心下さい。

お見合い場所は、泉佐野市が提携しているカフェ等を予定しています。

(3) 泉佐野市での婚活に役立つ情報を紹介

泉佐野市では、結婚後の子育て等で活用できる様々な支援制度を用意されています。

結婚後の新生活支援事業や、泉佐野市の魅力等もサイト内で紹介していきます。

