ほったらかしで90％の生ゴミが消える！Positive生ゴミ処理機『ECOme(エコミー)』

Positiveは、新世代型生ゴミ処理機『ECOme(エコミー)』を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売中。

本プロジェクトは4月29日(祝・月)まで実施します。

Positive生ゴミ処理機『ECOme(エコミー)』

Makuakeでは、『ECOme(エコミー)』の日本初上陸を記念し、最大45%OFFの先着特典を用意しています。

最大45%OFFのチャンス!先着特典付きMakuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/ecome/

■キッチン周りの「めんどくさい」にさようなら♪新世代型生ゴミ処理機ECOme(エコミー)の《3つのポイント》

1. 脅威の90%生ゴミ削減!温風乾燥&粉砕方式により大幅に生ゴミを削減します。

2. 4人家族なら3日に1回の稼働でOK!!大容量3L分の生ゴミ処理が可能です。

3. 独自のカーボンフィルターで強力消臭し、不快なニオイを抑制!お手入れボタン1つで超簡単。

実際にあったこんなお悩みの声。

これらを解決すべく、新世代型生ゴミ処理機ECOme(エコミー)は誕生しました。

忙しい方でも楽ちん簡単操作で、生ゴミ処理を実現する機能を搭載しています。

■ポイッと入れるだけで生ゴミ処理が完了!

まずは簡単な操作性がECOme(エコミー)の強みです。

たった2工程で乾燥が開始するため、ストレスフリー&時短家事が実現します。

お子様の家事参加を促す第一歩としてもご活用ください。

■寝ている間に約90%の生ゴミを削減

ECOme(エコミー)は、温風乾燥・粉砕方式を採用しており、寝ている間に生ゴミをギュギュッと90%削減。

まるでディスポーザーのようにポイっと入れるだけで生ゴミ処理が完了します。

■独自技術のカーボンフィルターで強力消臭

ECOme(エコミー)のカーボンフィルターは、カーボンメーカーの協力のもと消臭効果の高いカーボンフィルターを厳選して採用しています。

最も適したものを採用することで、生ゴミ特有の嫌なニオイを抑えることを実現しました。

また、生ゴミに含む水分は、ニオイはもちろん、菌の増殖やコバエを発生させる要因に…。

しかし、ECOme(エコミー)なら4つのフェーズにより生ゴミの圧縮、消臭、除菌まで行えるため、そのすべてを防げるようになります。

■処理した生ゴミが天然の堆肥に変身!環境にも優しい生ゴミ処理機

粉砕・乾燥した生ゴミは「天然の堆肥」へと変身。

作られた堆肥は、観葉植物や家庭菜園、園芸などガーデニングに有効活用することができます。

面倒なゴミ捨てや嫌なニオイから解消されることに加えて、土や肥料の購入代金も抑えられるECOme(エコミー)は、地球にも優しい生ゴミ処理機です。

■コスパにも徹底的にこだわりました

一般的に「乾燥・粉砕・堆肥化」の機能を備える生ゴミ処理機の相場は「6〜10万円」ほどです。

しかしECOme(エコミー)は、同じ機能を備えた上で「電気代節約」「長く使える耐久性」「補助金導入」など、可能な限りコスパにもこだわりました。

稼働時の電気代節約はもちろん、保管モードでも処理後の生ゴミの乾燥状態を保ちつつ、消費電力ほぼゼロという省エネモード。

無駄な電気を使わない点もポイントです。

2019年より政府が「食品ロス削減」を掲げている影響で、地方自治体ごとに「生ごみ処理機購入助成金」が発行されています。

50〜75%の金額が補助される場合には、実質半額での購入が可能となります。

通常の生ゴミ処理機では、ブラシモーターが使用されており、ブラシの損耗が起きます。

それにより乾燥が不十分になったり、正常に動作がしなくなったりと、ブラシモーターの交換を余儀なくされます。

一方で、ECOme(エコミー)の場合は「ブラシレスモーター」を採用することで、極限まで機器の寿命を伸ばすことを実現しました。

これらの機能と手に取りやすさを備えたECOme(エコミー)が、あなたの「めんどくさい」を徹底的に取り除きます。

ゆとりある時間を手にいれるための助けになります。

一家に一台。

生ゴミ処理に革命を起こすのがECOme(エコミー)です!

【プロジェクト概要】

まるで魔法!ほったらかしで90%の生ゴミが消える!生ゴミ処理機『ECOme』

実施場所: Makuake

https://www.makuake.com/project/ecome/

実施期間: 2024年3月12日(火)〜4月29日(祝・月)

【商品概要】

製品名 :ECOme

カラー :スノーホワイト/クリアブラック

処理容量 :3L(3kg)

製品サイズ:幅290×奥行370×高さ410(mm)

重量 :10kg

消費電力 :1.8kwh

駆動方式 :温風乾燥・粉砕式

セット内容:本体、脱臭フイルター、処理容器、説明書

<リターン例>

超早割:45%OFF 79,800円→43,800円 先着50名

早割 :40%OFF 79,800円→47,800円 先着100名

