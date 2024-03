多様な従業員の個性や価値観を尊重！PLANT「身だしなみ自分化宣言！」

PLANTは、従業員が自分らしく自律的且つ意欲的に活躍できる環境を整備するため、2024年3月21日より、「身だしなみ自分化宣言!」と題して従業員の身だしなみ基準を大幅に見直しました。

PLANT「身だしなみ自分化宣言!」

株式会社PLANTの人的資本・多様性に関する取組方針として従業員が安心して働け、従業員の自律的な成長を促し支援できる環境づくりを目指しています。

多様性を組織の力へ繋げていくため、様々な経験を持つ多様なキャリア人材の採用を積極的に行い、それぞれの特性や能力を最大限に活かせる職場環境の整備に取り組んできました。

その一環として従業員が自分らしく自律的且つ意欲的に活躍できる環境を整備するため、「自分らしく働いていこう」という意味を込めて、今回「身だしなみ自分化宣言!」と題して身だしなみ基準を大幅に見直します。

多様な従業員の個性や価値観を尊重して自分らしい能力を最大限に発揮できるよう支援することで、PLANTの価値創造に繋げていく環境づくりを目指していきます。

尚、同社の身だしなみ基準については、お客様に威圧感や不快感を与えないことや衛生的かつ清潔感があり、安全性と作業性に配慮し業務に支障をきたさないことを前提としています。

