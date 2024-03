REVOLVEは、2024年夏にアプリリリース予定の新たな電子書籍サービス「コミノベ」について、3月25日(月)にティザーサイトをリニューアル公開しました。

REVOLVE『コミノベ』

サービス名 : コミノベ

提供開始日 : 2024年夏頃リリース予定

料金 : 基本無料(アプリ・サービス内課金あり)

ティザーサイトURL :

トップ

このサービスは、すべての年齢層の読者に向けて安全かつ革新的な読書体験を提供することを目指しています。

特に出版社や新進気鋭の作家の方々に新しい創作の場を提供し、自分たちの作品を広く一般に紹介する絶好の機会を提供します。

同社は、「未発掘の才能に光を当て、新たなチャンスを提供したい」という思いから、すべての作家が平等にチャンスを得られる環境を提供することを目標に「コミノベ」を立ち上げました。

無名の作家でも自分の作品を世に発表できるこのプラットフォームは、業界内の「出版不況」や「作品のレーティング」といった既存の課題を解決するための試みです。

ティザーサイトについて

ティザーサイトでは「コミノベ」の特徴や対応しているビューア、アプリのイメージなどを掲載しています。

サービスの特徴

同社の新サービス「コミノベ」は、一般の方でも簡単に作品を投稿できる環境を提供します。

このオープンプラットフォームを通じて、新たな才能の発掘を目指しています。

また、未成年者も安心して閲覧・投稿できるよう、ガイドラインの設定や投稿作品の審査を実施します。

コミノベの特徴

【コミノベの機能】

●「ランキング」

ジャンル別に【多く読まれた】【評価の高い】作品をランキング形式で表示します。

●「本棚」

閲覧した作品、お気に入り作品、購入作品を確認することができます。

【クリエイター支援】

●作品投稿

投稿用のアカウントを登録すれば気軽に作品投稿ができます。

●条件を満たせば本連載(プロ契約)

閲覧数などの条件を満たすとプロ契約をして作品を有料で配信できるようになります。

●作家の収益

「書籍の売上」「原稿料」「ファンからのステッカー※」

※「ステッカー」とは、ユーザーがポイントを消費して特定のユーザーに贈ることのできるサービスです。

【サービス運営について】

<掲載基準(ガイドライン) ※投稿作品のみ>

●利用規約違反

●性的・アダルト

●暴力的生々しいもの脅迫行為、なりすまし

●嫌がらせ、作者に悪質な問題があった場合

●著作権侵害、商法違反

●実際の個人や団体の批判

●その他不適切なコンテンツである場合

<セーフサーチ ※すべての作品>

●不適切な作品の表示、非表示設定

<作品のレーティング ※投稿作品のみ>

●不適切な作品の表示、非表示設定

アプリイメージ

【対応ビューアについて】

●漫画(ページ読み)

●漫画(たて読み)

●小説(ページ読み)

●小説(たて読み)

ビューアイメージ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 誰もが“作家”になれる新電子書籍サービス!REVOLVE『コミノベ』 appeared first on Dtimes.