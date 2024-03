中央のカサンドラロゴがアクセント。サンローランからチェーンバッグ「カリプソ」の新作が登場

サンローランは、2024年春夏コレクションよりチェーンバッグ「カリプソ」の新作を発売します。Courtesy of SAINT LAURENTギリシャ神話に登場する海の精に由来した「カリプソ」。今シーズン登場する新作「カリプソ ラージ」は、海中に浮かび上がる気泡を連想させるシボ感のあるラムスキンレザーを採用し、まさに海への敬意を強く感じさせます。レザーにはエイジング加工が施され、ヴィンテージのような風合いが楽しめます。

またタブレットやA4サイズの書類を収納でき、プライベートだけでなくビジネスシーンでも活躍。ボディにフィットするこのデザインは、構築的な三角形のフラップと軽さで高い機能性がありながら、中央に施されたメゾンを象徴するカサンドラロゴがアクセントとなり、エッジの効いた仕上がりになっています。「アニョー・プロンジェ(=最高品質のラムスキンレザー)」を使用した柔らかな風合いが特徴のもの含め、さまざまなサイズやカラー、素材で展開されているこのシリーズは、洗練されたシックなサンローラン・ウーマンにぴったり。パリジェンヌの世界観を感じるアイテムです。Courtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTカリプソ ラージ素材:ラムスキン 100%カラー:ブラック、ライトムスクサイズ:28 X 22 X 12 CM金額:45万6,500円(税込)Courtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTカリプソ素材:ラムスキン 100%カラー:ブラック、ルージュメルロー、ブランヴィンテージサイズ:26 X 14 X 7 CM金額:37万6,200円 (税込)#サンローラン #ysl #SaintLaurentお問い合わせ:サンローラン クライアントサービスTEL 0120-95-2746