[3.30 J2第7節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 3 中村拓海

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 和田拓也

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

FW 15 伊藤翔

控え

GK 1 永井堅梧

DF 17 武田英二郎

MF 8 山根永遠

MF 25 三田啓貴

MF 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

FW 38 高橋利樹

監督

四方田修平

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

FW 9 中山仁斗

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 19 マテウス・モラエス

DF 20 知念哲矢

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 27 オナイウ情滋

FW 98 エロン

監督

森山佳郎