横浜FCvs仙台 スタメン発表
[3.30 J2第7節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 3 中村拓海
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
MF 8 山根永遠
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 3 中村拓海
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
MF 8 山根永遠
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
FW 98 エロン
監督
森山佳郎