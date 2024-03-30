[3.30 J2第7節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 18 エウシーニョ

DF 42 橋本健人

MF 10 杉本太郎

MF 20 児玉駿斗

MF 54 永木亮太

FW 8 柿谷曜一朗

FW 30 坪井清志郎

FW 33 中野桂太

控え

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

MF 17 高田颯也

MF 27 島川俊郎

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 9 ブラウンノア賢信

FW 13 西野太陽

監督

吉田達磨

[ザスパ群馬]

先発

GK 42 石井僚

DF 2 城和隼颯

DF 3 大畑隆也

DF 29 田頭亮太

DF 36 中塩大貴

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 6 天笠泰輝

MF 10 佐藤亮

MF 15 風間宏希

FW 8 高澤優也

FW 23 平松宗

控え

GK 13 近藤壱成

DF 22 高橋勇利也

MF 7 和田昌士

MF 17 山中惇希

MF 41 永長鷹虎

FW 9 北川柊斗

FW 40 佐川洸介

監督

大槻毅