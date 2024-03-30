徳島vs群馬 スタメン発表
[3.30 J2第7節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 10 杉本太郎
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 8 柿谷曜一朗
FW 30 坪井清志郎
FW 33 中野桂太
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 27 島川俊郎
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 9 ブラウンノア賢信
FW 13 西野太陽
監督
吉田達磨
[ザスパ群馬]
先発
GK 42 石井僚
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 29 田頭亮太
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 10 佐藤亮
MF 15 風間宏希
FW 8 高澤優也
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 22 高橋勇利也
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 9 北川柊斗
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 10 杉本太郎
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 8 柿谷曜一朗
FW 30 坪井清志郎
FW 33 中野桂太
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 27 島川俊郎
FW 9 ブラウンノア賢信
FW 13 西野太陽
監督
吉田達磨
[ザスパ群馬]
先発
GK 42 石井僚
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 29 田頭亮太
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 10 佐藤亮
MF 15 風間宏希
FW 8 高澤優也
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 22 高橋勇利也
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 9 北川柊斗
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅