総来場者数 132,557人(見込み)！AnimeJapan 2024

一般社団法人アニメジャパンは、2024年3月23日(土)、24日(日)に世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2024」を東京ビッグサイト東展示棟にて開催しました。

AnimeJapan 2024

キャッチコピーの「アニメ、新時代。」にふさわしく、現在のアニメシーンが存分に詰め込まれた会場には過去最大規模となる、のべ110の出展社による出展ブースや、全44プログラムを実施したAJステージ、5年ぶりの復活となったプロダクションワークスギャラリー、ファミリーアニメフェスタ、毎年恒例のコスプレイヤーズワールドから新企画のクリエイションステージなど、沢山の展開が実施されました。

前年比132%となる132,557人が来場(見込み)し、世界中の多くのアニメファンが集結した「AnimeJapan 2024」。

終了してまもなく、2025年3月に東京ビッグサイトにてAnimeJapan 2025の開催が決定しています。

■能登半島地震 災害義援金について

2024年1月に発生した令和6年能登半島地震で被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

AnimeJapan 2024では、パブリックデイ2日間の収入より、以下金額を義援金として「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」指定の銀行口座へ振り込み、全額が被災地に寄付されましたことをここに報告します。

・義援金総額:6,427,850円

※パブリックデイ総来場者数128,710人(パブリックデイとファミリーアニメフェスタの来場者数)×50円

来場いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

また、被災地が一日も早く復旧し、復興へと歩みを進められるよう心よりお祈り申し上げます。

■オフィシャルグッズをはじめ、アニメグッズが盛りだくさん!AJ Storeオープン!

AnimeJapanのオフィシャルEC、「AJ Store」がオープン!EC出展をされている企業や団体のアニメグッズをはじめ、AnimeJapan限定のキービジュアルイラストを使用したグッズや、人気作品のキャラクターイラストを使った限定グッズを販売!

販売期間は4月9日(火)まで!是非AnimeJapanの余韻とともに、お買い物を楽しめます。

■EC出展社

株式会社アース・スター エンターテイメント/有限会社アクロス/合同会社AI PikattoAnime/株式会社ADKエモーションズ(対象作品:「新テニスの王子様」)/Overglad/株式会社カミオジャパン/株式会社クラックス/株式会社シャフト/谷川商事株式会社/Decol/株式会社NIC/Passioneパッショーネ/parubooks&桜クリエ/株式会社バンダイナムコピクチャーズ/BS11【ANIME+】/株式会社ポニーキャニオン/株式会社舞扇堂

AJ Store

■AnimeJapan 2025 開催決定!

2025年3月、AnimeJapan 2025の開催が決定!

開催概要は下記を確認してください。

催事名称:AnimeJapan 2025

会場 :東京ビッグサイト

会期 :2025年3月22日(土)〜25日(火)

主催 :一般社団法人アニメジャパン

■「AnimeJapan 2024」開催概要

催事名称:AnimeJapan 2024

●パブリックデイ

会期:2024年3月23日(土)・24日(日) 9:00〜17:00

会場:東京ビッグサイト 東展示棟1-8ホール

展開内容:出展社ブース/AJステージ/

オフィシャルグッズ販売/コスプレイヤーズワールド など

●ビジネスデイ

会期:2024年3月25日(月)10:00〜18:00

2024年3月26日(火)10:00〜17:00

会場:東京ドームシティ プリズムホール

展開内容:出展社ブース/ビジネスセミナー/

アニメビジネスコンシェルジュ など

●ファミリーアニメフェスタ(同時開催)

会期:2024年3月23日(土)・24日(日) 9:30〜17:00

会場:東京ビッグサイト 東展示棟 東3ホール内

展開内容:出展社ブース(展示・物販・イベントなど)/

ファミリーステージ/キャラクターグリーティング/

キッズワークショップ/フードコーナー

主催 :一般社団法人アニメジャパン

後援 :経済産業省/一般社団法人 日本動画協会/コミック出版社の会

特別協賛:Fate/Grand Order

協賛 :ANICI/dアニメストア/TOHO animation/KADOKAWA/

SANKYO/日本コカ・コーラ

事務局 :AnimeJapan運営事務局

(株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ)

