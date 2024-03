福岡初出店！R Dresser(アールドレッサー)福岡天神店

イメージコンサルティングサロン「R Dresser(アールドレッサー)」が、2024年3月27日(水)、福岡天神エリアに『R Dresser(アールドレッサー)福岡天神店』を新規オープンしました。

ホームページ、メールなどで予約受付を開始しました。

R Dresser(アールドレッサー)福岡天神店

R Dresser(アールドレッサー)ホームページ

https://www.rina-ogawa.com/

“パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断を福岡天神店で”

「似合う色・似合う服・似合うメイクの提案」

〇所在地:福岡県福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神3 1013号

※個室3部屋

〇交通アクセス

・地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩1分

・地下鉄空港線 天神駅 徒歩7分

「R Dresser」では「16タイプパーソナルカラー診断・顔タイプ診断・骨格診断」を受けていただけます。

現在も多くの「パーソナルカラーアナリスト」「顔タイプアドバイザー」を育成する現役パーソナルカラー講師「小川里奈」が代表を務めるサロン。

これまでに500名以上の「パーソナルカラーアナリスト」を育成してきました。

代表 小川里奈

・サロン代表 小川里奈 プロフィール

https://www.rina-ogawa.com/jiko/imecon/rina.html

福岡天神店は、個室3部屋を用意。

一人一人のお客様にしっかりとお時間をかけて、丁寧に「診断とアドバイス」をさせていただいています。

全室個室で広めの個室も用意していますので、お一人でのご来店はもちろんの事、【お友達同士・カップル・夫婦・親子】など、ペア以上でのご来店も多くいただいています。

2名〜6名様まで同時にご来店可能です。

男性・女性ともに10代〜80代まで幅広い年齢層のお客様にご来店をいただいています。

店内

■40名のイメージコンサルタントが在籍■

R Dresserには、40名のイメージコンサルタントが在籍しています。

前職が「アパレル」「美容部員」「会社員」「事務職・営業職」など、様々な分野のスタッフが集まっています。

多くのイメージコンサルタントが在籍する事により、それぞれの得意分野(コスメ・メイク・ファッション・世代別のトレンド)の情報などの共有が可能となり、且つ、最新のトレンドに沿った情報の共有を実現しています。

また「サロン内での診断結果のシェア」や「定期的な勉強会の実施」によって、偏った診断への考え方がなくなり、常に一人一人の診断力を確認し合いながら、成長しています。

より良い診断内容を提供できるよう、日々勉強と成長する事を最も大切にしています。

■多くのメディアも注目、信頼される確かな技術・診断■

「R Dresser(アールドレッサー)」は、これまでに多くのメディアで取り上げていただき、女性タレント・YouTuber・グラビアアイドル・女優・インスタグラマーやモデルなど多くの著名人の方も来店されています。

・著名人来店実績

https://www.rina-ogawa.com/kigyou/tyomei.html

サロン代表の小川

里奈は、様々な雑誌やWEBメディアにて「パーソナルカラー診断・骨格診断」の監修をさせていただき、様々なセミナーにて登壇もしています。

・雑誌STORY「開運カラー×骨格診断」コーデのページ監修

・美ST「美白特集のページ」を監修。

・「雑誌STORY」から顔タイプ診断別のニットが発売

■コスメが充実【デパコス・プチプラ】豊富な資料も用意■

R Dresserでは、「プチプラ」「デパコス」を幅広く取り揃えています。

毎月新規に購入し、最新のコスメも幅広く取り揃えているサロンです。

人気のコスメを中心に、お客様が使用されているコスメを幅広く取り揃える事で、診断時に沢山お試しいただける点が特徴です。

また、診断結果をイメージしやすくするため、豊富な独自資料を用意されています。

アクセサリーなども幅広く用意し、コスメと同様に診断時にお試しいただけます。

診断結果を元にした資料をご覧いただきながら、自身にあった「ファッション・メイク・カラー」をより深く理解していただく事が可能です。

ドレッサー

■メニュー■

https://www.rina-ogawa.com/price/price.html

(1) 4シーズン診断 100分 → 15,000円

(2) 【トータル診断】4シーズン診断+骨格診断+顔タイプ診断 180分 → 30,000円

(3) 16タイプパーソナルカラー診断 100分 → 17,000円

(4) 【トータル診断】16タイプパーソナルカラー診断+骨格診断+顔タイプ診断 180分 → 32,000円

(5) 骨格診断 90分 → 15,000円

(6) 顔タイプ診断 90分 → 15,000円

(7) トータル診断+最長2時間のショッピング同行 → 49,000円

(8) トータル診断+顔タイプウェディング診断60分 → 40,000円

(9) R Dresser メイクアドバイスレッスン 120分 → 19,000円

※メンズメニューもあり※

https://www.rina-ogawa.com/price/mens.html

