東京クラフトビールマニアによる「大江戸ビール祭り実行委員会」は、2024年5月22日(水)から6月2日(日)に中野区立中野四季の森公園イベントエリアにて、入場料無料で国内外のクラフトビールを楽しめる『大江戸ビール祭り2024春』を開催します。

大江戸ビール祭り2024春

○イベント名:大江戸ビール祭り2024春

開催場所 :中野四季の森公園イベントエリア

会期 :シーズン1 2024年5月22日(水)〜2024年5月26日(日)

シーズン2 2024年5月29日(水)〜2024年6月2日(日)

時間(予定):平日 16時〜21時30分

土曜日 12時〜21時30分

日曜日 12時〜20時

※時間は変更になる場合があります

会場 :中野区立四季の森公園イベントエリア(東京都中野区中野4丁目12)

JR中央線・総武線、東京メトロ中野駅より徒歩5分

料金 :入場無料

出店数 :シーズン1、シーズン2合計約40社程度

主催 :大江戸ビール祭り実行委員会

1

■大江戸ビール祭りについて

・入場料無料

事前予約やチケットは不要!

各種飲み比べセットも充実しているため気軽にクラフトビールが楽しめます。

基本的に醸造関係者やインポーターなどクラフトビールに精通している出店者さまにご出店いただいているので、分からないことやおすすめのビールなどどんどん質問してください。

2

◯会場について

JR・東京メトロ中野駅北口より徒歩約5分、『中野四季の森公園イベントエリア』が今回の会場です。

今回中野区初開催となります。

客席テントの用意がありますので雨天でも安心してお越しいただけます。

3

4

5

○国内外のクラフトビール

日本国内のみならず、海外ビールのインポーターも出店。

両週で200種類以上のビールが楽しめます。

また、さまざまな銘柄が飲めるだけでなく、お店の人に直接ビールに関するお話を聞くこともできますので、クラフトビールになじみがない方もお店の方に味の好みを伝えて選んでいただく、ということもできます。

好きなビアスタイルを見つけて他の醸造所の同じスタイルのものと飲み比べをしてみたり是非この機会をご活用ください。

6

7

◯クラフトビールに合うフードも充実

美味しいフードも各種取り揃えていますので、是非クラフトビールと一緒に楽しめます。

8

9

○出店者情報

・いろり茶屋 火処(新潟)

・亀戸ビア(江東区)

・星野製作所(麦)(埼玉)

・PECCARY BEER(長野)

・伊勢角屋麦酒(三重)

・ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(品川区)

・イサナブルーイング(昭島市)

・方南ローカルグッドブリュワーズ(杉並区)

・RIOT BEER(世田谷区)

・江戸東京ビール(江東区)

・独歩ビール(岡山)

・10ants Brewing(日野市)

・なばなの里 長島ビール園(三重)

・日ノモトブルーイング(文京区)

・GARCIA BREWING(静岡)

・BEER BRAIN BREWERY(千葉)

・大雪地ビール株式会社(北海道)

・GROW BREW HOUSE(埼玉)

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城)

・OKEI BREWERY(荒川区)

・Distantshoresbrewing(東村山)

・信州須坂フルーツブルワリー&目白マックスキャロット(長野)

・所沢ビール(埼玉)

・KOSHU BEER(山梨)

・エルディンガー/シュヴァルツブロイ(ドイツ)

・HOPDOG BREWING AKITA(秋田)

・マウンテンリバーブリュワリー(杉並区)

・妻有ビール(新潟)

・くじゅう高原地ビール(大分)

・RotoBrewery(神奈川)

・つくばブルワリー(茨城)

・牛久醸造場(茨城)

・鉄板ダイニングだんらん(茨城)

・Pizza Bakka-ピッツァバッカ-(品川区)

・Honeycomb & Hopworks(新宿区)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5月22日より中野四季の森公園イベントエリアにて初開催!大江戸ビール祭り2024春 appeared first on Dtimes.