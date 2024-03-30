本家本元｜EURO PORT COLLECTION Vol.30 ポルシェ911 SC
1970年代後半、排ガス規制の憂鬱。
スポーツカーの代名詞たるポルシェとて試行錯誤の連続だったという時代。
【画像】PORSCHE 911 SC（type930）（写真5点）
ヨーロッパ、アメリカ、アジアと各国で仕様を変更された930typeはその当時パフォーマンス面においては誰しもが本国Germany仕様こそ最良と信じていた。
未だその名残で珍重されるRoWモデルが令和のリプロダクトで息を吹き返した。
Rest of World
PORSCHE 911 SC（type930）
Engine：3.0.SOHC（204ps／5900rpm・27.0kgm／ 4300rpm）
Length/Width/Height：4300mm×1651mm×1320mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
スポーツカーの代名詞たるポルシェとて試行錯誤の連続だったという時代。
【画像】PORSCHE 911 SC（type930）（写真5点）
ヨーロッパ、アメリカ、アジアと各国で仕様を変更された930typeはその当時パフォーマンス面においては誰しもが本国Germany仕様こそ最良と信じていた。
未だその名残で珍重されるRoWモデルが令和のリプロダクトで息を吹き返した。
PORSCHE 911 SC（type930）
Engine：3.0.SOHC（204ps／5900rpm・27.0kgm／ 4300rpm）
Length/Width/Height：4300mm×1651mm×1320mm
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