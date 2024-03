第150位にランクイン！リアライズコーポレーション「High-Growth Companies Asia-Pacific 2024」

リアライズコーポレーションは今回、英Financial Times(フィナンシャル・タイムズ)社と独Statista(スタティスタ)社が共同で実施する「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2024」(アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2024)トップ500社において、第150位にランクインしたことを発表しました。

なお、2020年の第183位、2021年の第200位、2022年の第158位、2023年の第81位に続き、5年連続5度目のランクインとなります。

リアライズコーポレーション「High-Growth Companies Asia-Pacific 2024」

<参考> FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2024(英文)

https://www.ft.com/content/dbac4faa-5a8c-4ba9-8425-12ae727e0d05

【FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2024について】

「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2024」は、英フィナンシャル・タイムズ社と独スタティスタ社が発表するアジア太平洋地域の急成長企業ランキングです。

日本、インド、インドネシア、オーストラリア、韓国、香港、シンガポール、タイ、台湾、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシアの13カ国・地域に本社がある100万社以上の企業を調査対象として、2019年から2022年の収益成長率を元に上位500社をランキング化したものです。

