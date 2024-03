松本清張賞受賞作をコミカライズ！原作・坂上泉／漫画・みもり『へぼ侍1』

文藝春秋コミック編集部は、原作・坂上泉/漫画・みもり『へぼ侍1』を3月27日(水)に発売しました。

原作・坂上泉/漫画・みもり『へぼ侍1』

定価:792円(税込)

発売日:2024年3月27日

体裁:B6判 並製カバー装

詳細URL:

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901667

“ザンギリ頭で出陣や!”17歳の西南戦争従軍記が幕を開ける──。

大阪で与力の跡取りとして生まれた17歳の志方錬一郎は、明治維新で家が没落し、薬問屋へ奉公に出ていた。

明治10年、西南戦争が勃発。

強者ぞろいの薩摩軍に立ち向かうため、明治政府は戊辰の動乱を戦った士族たちを「壮兵」として徴募することになった。

軍務の経験がないにもかかわらず機略を巡らせ、官軍に潜り込んだ錬一郎。

武勲を立てると意気込むが、配属されたのは……。

博打好きの大男、京の料理人、算盤勘定専門の眼鏡、賊軍出身の中尉と、一癖も二癖もある輩が集まる落ちこぼれ部隊だった!? 17歳の西南戦争従軍記、開幕!!

新進歴史小説家・坂上泉さんの松本清張賞受賞作である本作は、OSK日本歌劇団により「へぼ侍〜西南戦争物語〜」として舞台化。

朝ドラ「ブギウギ」の橘アオイ役でブレイクした翼和希さんが主演を務め、大きな話題を集めました。

コミック版の帯には、翼さんから寄せられた素晴らしい推薦文が掲載されています。

「商人の知恵と武士の志で、新時代を生き抜く浪速の男子が、マンガでも大活躍します」

作画を担当したのは『しゃばけ』『地獄堂霊界通信』で人気のみもりさん。

17歳の西南戦争従軍記が、みずみずしいタッチで展開されます。

明治時代をホーフツとさせる「錦絵」 を模したカバーも見所です。

【みもりさんのコメント】

江戸時代は描いた事がありましたが、明治時代、しかも戦争ものというは初めて挑戦するジャンルでした。

描けるかな? 大丈夫かな? と心配したのですが、描き始めたらとても楽しくて、あっという間に1巻が発売していました。

宜しくお願い致します。

著者プロフィール

坂上泉(さかがみ・いずみ)

1990年兵庫県生まれ。

東京大学文学部日本史学研究室で近代史を専攻。

2019年「明治大阪へぼ侍 西南戦役遊撃壮兵実記」で第26回松本清張賞を受賞。

20年同作を改題したデビュー作『へぼ侍』で第9回日本歴史時代作家協会賞新人賞を受賞。

同年『インビジブル』で第164回直木賞候補となり、21年第23回大藪春彦賞と第74回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞する。

他の著書に『渚の螢火』がある。

みもり

漫画家。

2004年「99+1」でスクウェア・エニックスマンガ大賞受賞。

著書に『地獄堂霊界通信』『新・地獄堂霊界通信』(共に原作:香月日輪)『ひぐらしのなく頃に 宵越し編』(原作:竜騎士07)『アオハルッ!』『お陽様の下のルナ』『織田さん家の乱法師』『押入れの少年』(原作:高橋葉介)『しゃばけ』(原作:畠中恵)などがある。

