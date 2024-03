加重アイマスクの仮眠実証研究！HIRUNEGAO／山形大学との共同研究

FLHは、山形大学と共同で、ビジネスパーソンの睡眠不足解消に向けた「加重アイマスク」の仮眠実証研究を始動します。

HIRUNEGAO/山形大学との共同研究

近年では、プロアスリートの睡眠に対する意識が注目を集め、一方で睡眠をサポートするアプリの利用も増えており、日本の睡眠に対する意識が高まっているように感じます。

また、企業でもパワーナップと呼ばれる短時間の睡眠を取るという取り組みが注目され、生産性向上に向けた動きがあります。

こうした変化の中で、昼寝用寝具専門店 HIRUNEGAOは山形大学睡眠コンソーシアムとの協力により「加重アイマスク」の臨床研究を始めることになりました。

科学的なアプローチから、睡眠の質に対する影響を検証していきます。

■企業間で広がりつつある「昼寝制度」

近年問題となっているのが、ビジネスパーソンの睡眠時間の短さ。

日本人の睡眠時間は世界でもトップクラスに短く、それによる仕事の生産性や創造性の低下が、年間15兆円にも及ぶ経済的損失を引き起こしているとの報告もあります。

一方で、加重アイマスクを活用し、ベストパフォーマンスのために質の高い睡眠にこだわりを持つ方もいます。

また、「パワーナップ」という短時間で効率的な睡眠を取るという取り組みにも注目が集まっており、企業も従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、昼寝の時間を取るという取り組みを進めています。

これらの取り組みは、従業員の健康と生産性を向上させるだけでなく、経済全体にもポジティブな影響を与えることが期待されています。

山形大学との共同研究 〜Good Sleep コンソーシアム〜

*Good Sleep コンソーシアムとは

山形大学の睡眠マネジメント研究センターが主導するプログラムの一環です。

これまで分散的に行われてきた睡眠に関わる研究やデータを蓄積し、快適な睡眠空間と睡眠マネジメントシステムの確立を目指すために設立されました。

*研究の目的「寝不足な現代人に効率のよい睡眠を提供する」

近年では、新型コロナウイルスの影響で在宅ワークやオンライン授業が増え、明るいLED照明やパソコンなどのブルーライト光に暴露される時間が増加しており、睡眠への悪影響が懸念されています。

また、多種多様なライフステージに応じた解決策を社会に実装していくため、睡眠に問題意識をもつ企業や大学、団体をメンバーとして、睡眠にまつわるさまざまな課題にアカデミックに対処していきます。

*「加重アイマスク」の臨床研究開始

昼間に夜の睡眠不足を補うために、昼休みなどで仮眠を取る必要がありますが、短時間の仮眠の効果も広く知られています。

特に近年では、前述したように「パワーナップ」と呼ばれる短時間の睡眠が生産性向上の動きとして注目されています。

アイマスクを使用することで、視界を遮ることなく仮眠環境を整えることができます。

HIRUNEGAOの「加重アイマスク」は、従来のアイマスクとは異なり、眼部周辺に重さを加えているという特徴があります。

この重力の効果により、リラックス効果や睡眠導入効果が期待されます。

山形大学米沢キャンパス内の研究室において、この加重アイマスクを使用した状態での仮眠が、主観的な満足感や生理的な応答(心拍数、脳波)に与える影響を実証します。

この研究では、加重アイマスクが通常のアイマスクよりも仮眠に対する効果が大きいかどうかを科学的なデータで証明することを目指しています。

■HIRUNEGAO 今後の展望

「のび太くんのような昼寝が当たり前の世界に」をモットーに、大学との共同研究を通じて、昼寝の大切さ、健康的なデスクライフを提供していきます。

睡眠に対する意識改革が進みつつあるとはいえ、オフィスで仮眠を取ることやお昼寝をすることに抵抗のある風潮がまだまだ多くあります。

私たちが昼寝の文化を広めていくことで、気兼ねなくお昼寝できる環境を作っていきたいと考えています。

また、今後は山形大学との共同研究を元に、加重アイマスクをさらに改良する予定です。

Instagramでは、Good Sleep コンソーシアムの最新情報、快眠の助けとなるエビデンスに基づいた情報を発信していきます。

■HIRUNEGAO【加重アイマスク】の紹介

(1) 重さによる睡眠のサポート

アイマスクでありながら適度な重み(300g)があり、ほどよい重さが眼球周囲のツボの副交感神経系を刺激し、体を落ち着かせ、リラックス効果をもたらします。

(2) 温冷対応可能

目を温めることで血流が改善し、副交感神経が優位になる為、疲れているのに眠れないという方に効果的です。

また、寝不足やアレルギー性結膜炎等で充血しているときはクーリングすることで毛間や筋肉が収縮して症状改善効果も見込めます。

(3) 肌にも地球にも優しいエコフレンドリーなオーガニック素材使用

肌側の生地はエコフレンドリーなオーガニック素材。

自然から育った竹から作られたバンブーレーヨンを使用し、肌当たりもさらさらです。

絹のように柔らかく、滑らかな肌触りが特徴で、抗菌性に富んでおり通気性も良いため、日常使いに適しています。

洗濯しても寄れにくい素材を使用しているので、何度でも清潔に使用できます。

(4) 日本人にフィットした形状

加重アイマスクの重さは300gとなっています。

日本人の平均身長に合わせ、重さを調整しています。

マジックテープで調節可能で男女使用可能です。

