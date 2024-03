Shonan Garden Collectionは、ガーデンパラソル「PARASMART(パラスマート)」を楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonにて2024年4月10日(水)から販売開始します。

Shonan Garden Collectionガーデンパラソル「PARASMART(パラスマート)」

商品名 : PARASMART(パラスマート)

選択色 : アイボリー・グレー

販売価格: 40,800円(送料・税込)

サイズ : (つっぱり対応高さ)202cm〜350cm

(傘サイズ)200cm×200cm

重さ : 8.0kg

商品詳細:

https://www.instagram.com/parasmart_offical/?igsh=MTAzZjFhaHI5emZ4bw%3D%3D&utm_source=qr

HP :

https://shonangardencollection-ikomacorp.co.jp/

パラスマートの特徴

・おもり不要の画期的なパラソル

ガーデンパラソルは、従来パラソルの柱を支える為に重たいおもりを必要としていました。

パラスマートは、柱をつっぱり固定式にすることでおもりを必要としない画期的なパラソルです。

・省スペースに設定可能

おもりがあることで、スペースの問題や重さの問題で設置を諦めている方が数多くいました。

省スペースで設置できるパラスマートで、ガーデンパラソルを諦めてしまっていた方に対しても、ガーデンを家族や友達と快適に楽しめる場所にしてほしい、そんな想いの商品です。

・リーズナブルな価格

株式会社イコマが「商品の生産から販売までを一貫」し、商品価格を安くすることに成功しました。

急激な円安・ドル高により輸入商品の販売価格が高騰している中、従来の卸売業者さん・販売会社をやめることにより価格転嫁。

パラスマートの特徴

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おもり不要&つっぱり固定式!Shonan Garden Collectionガーデンパラソル「PARASMART(パラスマート)」 appeared first on Dtimes.