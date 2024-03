モデルでタレントのローラ(34)が30日、誕生日を迎え、双子の兄との幼少期の2ショットを公開した。

ローラは「ぱぱ、まま、地球に産んでくれて、ありがとう 今が、1番しあわせだよっ!!! I love you!!!!」とつづり「Happy birthday to me and my twin brother」と記述した。

この投稿にファンからは「ローラちゃんおめでとう!ローラちゃんの存在がたくさんの人を幸せにしてくれてるよ!生まれてきてくれてありがとう大好き」「子供の頃から、天使」「キャー可愛すぎます」など祝福の声が相次いで上がった。