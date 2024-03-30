広島vsG大阪 スタメン発表
[3.30 J1第5節](Eピース)
※13:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
MF 7 野津田岳人
MF 17 エゼキエウ
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 35 ステイマンジョシュア草太郎
DF 2 福岡将太
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 8 食野亮太郎
MF 10 倉田秋
FW 13 坂本一彩
監督
ダニエル・ポヤトス
※13:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
MF 7 野津田岳人
MF 17 エゼキエウ
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 35 ステイマンジョシュア草太郎
DF 2 福岡将太
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 8 食野亮太郎
MF 10 倉田秋
FW 13 坂本一彩
監督
ダニエル・ポヤトス