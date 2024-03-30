[3.30 J1第5節](Eピース)

※13:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 8 川村拓夢

MF 11 満田誠

MF 14 松本泰志

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

FW 77 大橋祐紀

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 13 新井直人

MF 7 野津田岳人

MF 17 エゼキエウ

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

監督

ミヒャエル・スキッベ

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 9 山田康太

MF 16 鈴木徳真

MF 23 ダワン

MF 47 ファン・アラーノ

MF 97 ウェルトン

FW 7 宇佐美貴史

控え

GK 35 ステイマンジョシュア草太郎

DF 2 福岡将太

DF 33 中野伸哉

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 8 食野亮太郎

MF 10 倉田秋

FW 13 坂本一彩

監督

ダニエル・ポヤトス