MONKEY MAJIKがホストの新イベント＜enigma music fes 2024＞仙台で開催
MONKEY MAJIKがホストをつとめる新たな音楽イベント＜enigma music fes 2024＞の開催が決定した。
このイベントは、地元仙台をはじめ、東北の魅力を知って欲しいとMONKEY MAJIKが立ち上げたもの。初回となる今回はDef Tech、ELLEGARDEN、HYなど、彼らとゆかりの深いアーティストを迎えて開催される。
チケットは本日よりMONKEY MAJIKファンクラブにて先行受付がスタートする。
＜enigma music fes 2024＞
開場/開演：14:00/15:00
会場：仙台GIGS (仙台市青葉区荒井東1-4-1)
出演：Def Tech / ELLEGARDEN / HY / TENSONG / MONKEY MAJIK
公式サイト：https://www.monkeymajik.com/enigmafes
・MONKEY MAJK FC先行受付中
受付期間：2024年3月30日(土)12:00〜4月9日(火)23:59
https://sp.monkeymajik.com
・チケット販売
1階スタンディング：9,500円
2階指定：11,000円
※ドリンク代600円別途必要
※未就学児入場不可
一般発売日：2024年5月11日(土)10:00〜
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