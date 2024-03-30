今週のUKアルバム・チャートは、英国のロック・バンド、エルボーの通算10枚目のスタジオ・アルバム『AUDIO VERTIGO』が初登場で1位に輝いた。8作目のトップ10ヒットで、4作目の1位獲得となった。


2位にはフューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム『WE DON’T TRUST YOU』が初登場。新曲を加えリイッシューされたオリヴィア・ロドリゴの『GUTS』が先週の15位から3位へ再浮上した。

今週はトップ2作ほか、ジーザス＆メリーチェインの7年ぶりの新作、通算8枚目のスタジオ・アルバム『Glasgow Eyes』が7位に初登場している。彼らのアルバムが10位圏内に入るのは、セカンド『Darklands』（1987年 5位）、コンピレーション・アルバム『Barbed Wire Kisses』（1988年 9位）以来約36年ぶり、3作目となった。

シングル・チャートは、先週と変わらず、ベンソン・ブーンの「Beautiful Things」が2週目となる首位をキープ。テディ・スウィムズの「Lose Control」が4位から2位へ再浮上し、ビヨンセの「TEXAS HOLD ‘EM」が3位をキープした。

今週新たにトップ10入りしたシングルは3曲あり、ケンドリック・ラマーをフィーチャーしたフューチャー＆メトロ・ブーミンの「Like That」が6位、ホージアの「Too Sweet」が8位、オリヴィア・ロドリゴの「obsessed」が10位につけた。


Ako Suzuki