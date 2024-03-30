全英アルバム・チャート、エルボーが4作目の1位
今週のUKアルバム・チャートは、英国のロック・バンド、エルボーの通算10枚目のスタジオ・アルバム『AUDIO VERTIGO』が初登場で1位に輝いた。8作目のトップ10ヒットで、4作目の1位獲得となった。
2位にはフューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム『WE DON’T TRUST YOU』が初登場。新曲を加えリイッシューされたオリヴィア・ロドリゴの『GUTS』が先週の15位から3位へ再浮上した。
シングル・チャートは、先週と変わらず、ベンソン・ブーンの「Beautiful Things」が2週目となる首位をキープ。テディ・スウィムズの「Lose Control」が4位から2位へ再浮上し、ビヨンセの「TEXAS HOLD ‘EM」が3位をキープした。
今週新たにトップ10入りしたシングルは3曲あり、ケンドリック・ラマーをフィーチャーしたフューチャー＆メトロ・ブーミンの「Like That」が6位、ホージアの「Too Sweet」が8位、オリヴィア・ロドリゴの「obsessed」が10位につけた。
???? The Bury boys have done it! ????- Official Charts (@officialcharts) March 29, 2024
Elbow (@Elbow) celebrate their fourth Official Number 1 album with #AUDIOVERTIGO today ????
Congrats, lads! #Elbow https://t.co/TDVy7GY99d
Ako Suzuki
What a ✨ beautiful thing ✨ @bensonboone has the UK's Number 1️⃣ single for a second week ???? https://t.co/slX4mdyqPm- Official Charts (@officialcharts) March 29, 2024