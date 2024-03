今週のUKアルバム・チャートは、英国のロック・バンド、エルボーの通算10枚目のスタジオ・アルバム『AUDIO VERTIGO』が初登場で1位に輝いた。8作目のトップ10ヒットで、4作目の1位獲得となった。2位にはフューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム『WE DON’T TRUST YOU』が初登場。新曲を加えリイッシューされたオリヴィア・ロドリゴの『GUTS』が先週の15位から3位へ再浮上した。

