¿©¤Î¥×¥í¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤«¤é³Ø¤Ö¡£CASE11 òÞ²¬ÏÂ»Ò¡ÒWOLD PASTRIES¡Ó¼çºË

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ESSENTIAL OF KAZUKO BURIOKA
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photo_Taro Hirano,Norio Kidera¡¡illustration_Yo Ueda¡¡text & edit_Kei Sasaki