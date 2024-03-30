¾®»³·Ä°ìÏº¡¡¡ÖÁ´ÎÏ!!¥á¥¤¥¥ó¥°¡×ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤â¥á¥¤¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡¡ÖNEWS¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖNEWS¤ÎÁ´ÎÏ¡ª¡ª¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö°½¾®Ï©æÆ¡õ¾¡ÃÏÎÃ¤È¥é¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°½¾®Ï©æÆ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢°½¾®Ï©¹Í°Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸ß¤¤¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿á¤¹þ¤ß¥Æ¡¼¥×¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤«¤é¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤ê¤Èºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊªºî¤ê¤ò¤½¤â¤½¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤³¤ì(Æ±ÈÖÁÈ)¤òÄÌ¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®»³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊª¤òºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤â¥á¥¤¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö1¸Ä¤ÎÊª¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´³«¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç»×¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£