【大阪杯】春の中距離No.1決定戦！ キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
春の中距離No.1決定戦！『第68回大阪杯（GI）』をガチ予想！
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＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
虎石晃（東京スポーツ）
第68回大阪杯（GⅠ）枠順
2024年3月31日（日）2回阪神4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ミッキーゴージャス(牝4 M.デムーロ)
1-2 ローシャムパーク(牡5 戸崎圭太)
2-3 タスティエーラ(牡4 松山弘平)
2-4 ハヤヤッコ(牡8 幸英明)
3-5 スタニングローズ(牝5 西村淳也)
3-6 ジオグリフ(牡5 北村宏司)
4-7 ハーパー(牝4 岩田望来)
4-8 プラダリア(牡5 池添謙一)
5-9 ステラヴェローチェ(牡6 酒井学)
5-10 ソールオリエンス(牡4 横山武史)
6-11 ベラジオオペラ(牡4 横山和生)
6-12 キラーアビリティ(牡5 北村友一)
7-13 ルージュエヴァイユ(牝5 菅原明良)
7-14 エピファニー(牡5 杉原誠人)
8-15 リカンカブール(牡5 津村明秀)
8-16 カテドラル(牡8 藤岡康太)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。