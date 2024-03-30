【大阪杯】春の中距離No.1決定戦！ キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！

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春の中距離No.1決定戦！『第68回大阪杯（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

虎石晃（東京スポーツ）

第68回大阪杯（GⅠ）枠順

2024年3月31日（日）2回阪神4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ミッキーゴージャス(牝4 M.デムーロ)

1-2 ローシャムパーク(牡5 戸崎圭太)

2-3 タスティエーラ(牡4 松山弘平)

2-4 ハヤヤッコ(牡8 幸英明)

3-5 スタニングローズ(牝5 西村淳也)

3-6 ジオグリフ(牡5 北村宏司)

4-7 ハーパー(牝4 岩田望来)

4-8 プラダリア(牡5 池添謙一)

5-9 ステラヴェローチェ(牡6 酒井学)

5-10 ソールオリエンス(牡4 横山武史)

6-11 ベラジオオペラ(牡4 横山和生)

6-12 キラーアビリティ(牡5 北村友一)

7-13 ルージュエヴァイユ(牝5 菅原明良)

7-14 エピファニー(牡5 杉原誠人)

8-15 リカンカブール(牡5 津村明秀)

8-16 カテドラル(牡8 藤岡康太)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。