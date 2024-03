文字盤にメテオライト(隕石)を使用！BULOVA(ブローバ)「ルナ パイロット クロノグラフ」

1875年に創業し、約150年の歴史を誇る老舗アメリカ時計ブランド“BULOVA(ブローバ)”は、歴代の傑作時計にインスピレーションを受け、現代風にアップデートするアーカイブスシリーズより、文字盤にメテオライト(隕石)を使用した「ルナ パイロット クロノグラフ」の限定モデルを発売します。

BULOVA(ブローバ)「ルナ パイロット クロノグラフ」

ブローバはアメリカ合衆国の宇宙開発にとって必要不可欠な存在として、過去46回もの宇宙飛行に貢献し、NASAと共に歴史に残る仕事をしました。

その輝かしい歴史に敬意を表して復刻した時計、「ルナパイロット クロノグラフ」の文字盤全面に、ブランドとして初めて、ユニークなメテオライト(隕石)を採用。

月へ旅立ったオリジナルの時計をアップグレードしました。

【新製品 ルナ パイロット クロノグラフ メテオライト文字盤モデル】

ルナ パイロット クロノグラフ メテオライト文字盤モデルは、宇宙の流星群の中で、地球に落下し隕石として地上に衝突する大型の流星からインスピレーションを得ています。

隕石は、宇宙で何百万年もの極めてゆっくりとした冷却プロセスを経て、“ウィドマンシュテッテン構造”と呼ばれる独特の結晶パターンが生まれます。

このユニークな模様は実験室などで人工的には再現できないため、ひとつとして同じものはありません。

96A312 文字盤

今モデルの文字盤は、約45億年前と考えられているムオニオナルスタ隕石から丹念に作られています。

1906年に北スカンジナビアで発見されたものとされており、その多様な結晶パターンが文字盤を個性的なものにしています。

ケースサイズはオリジナルと同じ43.5mm、グレード5チタン製ケースにポリッシュ仕上げのアクセントを施し、ダイナミックで驚くほど軽量な存在感を手首に放ちます。

フラットなサファイアクリスタルの下に配された6針クロノグラフの文字盤は、ブラックのタキメーターリングが文字盤のコントラストを際立たせ、レトロな当時のブローバのロゴがあしらわれています。

スリムな針とアプライドインデックスは抜群の視認性を誇り、また、夜光塗料も塗布されているため、暗い場所でも時刻を読むことができます。

3つのブラックのサブダイヤルには、それぞれ3時位置に1/20秒クロノグラフ、6時位置にスモールセコンド、9時位置に60分クロノグラフが配されています。

ムーブメントは、標準的なクォーツムーブメントの約8倍となる262kHzの振動数を誇る、ブローバ独自のハイプレシジョンクォーツムーブメント搭載。

月差±5秒の高精度を実現するとともに、スイープクロノグラフ針も備えています。

ケースバックには、限定数のシリアルナンバー、当時の月面着陸をイメージしたデザインやその記念すべき月面着陸日1971年8月2日を刻印。

ケースに合わせたブラックカラーのNATOストラップは肌なじみのよい柔らかなレザーストラップで、自身で簡単に交換可能なラッチ式スプリングバー付属。

ストーリーブックと限定カードがBOXに収められたスペシャルパッケージです。

【宇宙開発協力の背景とオリジナルモデルについて】

ブローバはその高度な計時精度技術を認められ、1950年代にNASAとアメリカ合衆国から協力要請を受けて、宇宙開発への支援契約を締結しました。

その協力関係は1950年代半ばから70年代まで続き、NASAはブローバの高精度な音叉ムーブメントを搭載した腕時計、さらにはパネルクロックや計時装置など、多くの宇宙計画に組み込みました。

ブローバの計時機器搭載の有人宇宙船

1971年8月2日、宇宙船アポロ15号によって、4度目のアメリカ月面着陸に成功した際、船長が着用し月面に降り立ったのが、ブローバのルナ パイロット クロノグラフです。

宇宙空間という特殊環境で、ブローバの時計は酸素、水、電力を供給する簡易的な生命維持装置などに干渉することなく、正確に時を刻みました。

また、地球大気圏に再突入するのに必要なボードクロックタイマーのバックアップとしても活用されました。

刻々と変わる大気条件、温度と重力の変動などの悪条件に耐え、ルナ パイロット クロノグラフは傷一つできずにその役割を果たしました。

2015年には、その月面から帰還した個人所有のオリジナルのルナ パイロット クロノグラフが米国オークションで高額で落札されて話題に。

2021年には、このミッション50周年を記念し、ルナパイロットコレクションに新たな関心と興奮をもたらしました。

オリジナルの時計

動画URL アーカイブスシリーズ ルナ パイロット クロノグラフ メテオライト文字盤モデル(30秒):



【商品スペック】

96A312

96A312 裏ぶた刻印

96A312 BOX

商品名 :アーカイブスシリーズ

ルナ パイロット クロノグラフ

品番 :96A312

価格 :180,000円(本体価格)198,000円(税込)

ムーブメント :ハイプレシジョンクォーツ

ケース径/ケース厚:43.5mm/13.2mm

ケース素材 :チタン(グレード5)、ステンレススチール

ストラップ素材 :NATO式レザー

防水 :5気圧防水

その他 :世界限定5,000本

裏ぶた刻印あり、ストーリーBOOK、限定カード付き

【一足先に、ブローバ旗艦店にて特別先行展示を開始します!】

4月25日の発売に先駆けて、4月1日よりブローバの旗艦店「シチズン フラッグシップストア 東京」と「シチズン フラッグシップストア 大阪」にて「ルナ パイロット クロノグラフ」メテオライト文字盤モデルを特別先行展示します。

また、ブローバ旗艦店および公式オンラインストアにて事前の購入予約も承っておます。

この機会にぜひ発売前の時計を確認してください。

・期間 :4月1日(月)〜4月25日(木)

・開催店舗:■シチズン フラッグシップストア 東京

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 1F

■シチズン フラッグシップストア 大阪

大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-1-5

