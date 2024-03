80万食突破の大人気機能性ペットフード！「REAL POWER」ECサイト

動物栄養士によって開発され、獣医師によって監修された機能性ペットフード『REAL POWER』のECサイトがオープンし、商品の販売を開始しました。

2020年1月以来ペット用フード・おやつの販売専門店「株式会社リフレックス ペットニュートリション」で販売を行い、80万食越えを達成した無添加機能性ペットフード『REAL POWER(リアルパワー)』がECサイトでの一般販売を開始。

機能性ペットフード『REAL POWER(リアルパワー)』とは?

動物栄養士によって開発され、獣医師によって監修された台湾発のペットフード。

医療栄養療法に基づき、天然成分からの栄養素と機能的な成分をバランスよく配合。

台湾や日本などアジア独自の気候や都市型のライフスタイルに合わせ、アジアで暮らす犬猫が本当に必要とする栄養バランスに配慮したドッグフードとキャットフードを提供しています。

REAL POWERのペットフードには、目、皮膚、骨、関節と消化器をケアし、免疫力バランスをサポートします。

また、ユッカ、緑茶とミントエキスが犬の糞の臭気を低減します。

クランベリーや有機酸は猫の尿のPH値を下げることにより、尿路の健康を維持します。

「予防は治療に勝る」という信念を掲げ、ペットの日々の食生活を向上させることで、健康維持をサポートします。

REAL FOOD、REAL POWER!天然食材こそがペットの毎日の健康と冒険に真(リアル)の力(パワー)をもたらします!

機能性ペットフード『REAL POWER(リアルパワー)』の特徴

●多種多様な新鮮な肉で高タンパク質

犬猫にとって大切な栄養素「タンパク質」の源となる、ヒューマングレードのラム、鶏肉、サーモン、アヒルとスッポンを使用。

REAL POWERは原材料の76〜98%に肉を使用。

一般的なペットフードの肉含有量の3倍です。

●新鮮フルーツと野菜

REAL POWERは、新鮮なフルーツと野菜、例えば人参、南瓜、キャベツ、ほうれん草、りんごなどを使用し、犬猫の健康維持に必要なビタミンやミネラルなどの豊富な栄養素を供給します。

●グルテンフリーとアレルゲンカット

小麦、トウモロコシ、ジャガイモや大豆等の多くの一般的な食物アレルゲンを不使用。

また、独自の製法で吸収を促進しアレルギーを減らす加水分解法でアレルギーを誘発する可能性を抑えています。

●人工添加物不使用

BHT、BHA、エトキシキン、人工調味料、着色料、保存料全部不使用。

●安心安全な認証を取得

全ての原料がヒューマングレード。

製造工場はISO 22000、およびSGS 認証を受けています。

専門業者による検査をクリアした原料のみを使用し、ペットフード専門業者が加工・製造を担います。

最も安全性の高い食品製造システムHACCP(ハサップ)承認取得。

●栄養と嗜好性の両立

開発の過程では百頭以上の犬猫が試食。

50%以上の高リピート率!ラム、鶏肉、サーモン、アヒルやスッポンなど豊富なフレーバーを提供しています。

機能性ペットフード『REAL POWER(リアルパワー)』のここがすごい

◎日本国内だけで80万食を突破し、そのほか、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ブルネイなど8つのアジア諸国でも大人気!

◎日本介助犬協会認定フード!定期的にドッグフードを寄付。

◎他社にない、ペットフードにかかわる物理的、微生物学的テスト・測定が可能な研究ラボを自社内に所有!これにより、随時新しい製品を開発し、安心安全な品質をお約束します。

◎他社にはない、原材料をインターネットで簡単に確認できる「安心追跡プログラム」を導入しています。

安心して信頼できる製品をお届します!

安心追跡プログラム:

https://quality.realpowerpetfood.com/jp/

