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CPU¡§Intel Core-i7 14700F
GPU¡§GeForce RTX 4070SUPER 12GB
¥á¥â¥ê¡§RGB¥á¥â¥ê 16GB
SSD¡§1TB NVMe Gen4
OS¡§Windows11 home 64bit
ÅÅ¸»¡§750W BRONZE
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