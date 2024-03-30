来週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (4月1日～7日) 来週の【重要イベント】日銀短観、米ISM製造業、米雇用統計 (4月1日～7日)



――――――――――――――――――― 4月 1日 (月) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・3月と23年度の新車販売 (14:00)

・3月と23年度の軽自動車販売 (14:00)

★改正金融商品取引法が施行され、第1・第3四半期の四半期報告書が廃止

・物流・建設業、医師の時間外労働について上限規制適用猶予が終了

・新型コロナウイルスの公費負担が全廃され通常診療に移行

・障害者の法定雇用率が2.5％に引き上げ

・不動産相続登記の義務化

◆国際経済ｅｔｃ

・英国、ドイツ、フランス、香港、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、南アフリカ市場休場（イースターマンデー）

★中国3月財新製造業PMI (10:45)

・米国3月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国2月建設支出 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ＳＢＩレオスひふみ <165A> ：東証Ｇ上場（テクニカル上場）

★タスキホールディングス <166A> ：東証Ｇ上場（テクニカル上場）

★リョーサン菱洋ホールディングス <167A> ：東証Ｐ上場（テクニカル上場）



――――――――――――――――――― 4月 2日 (火) ――

◆国内経済

・3月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が3月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ3月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ドイツ3月消費者物価指数 (21:00)

・米国2月製造業新規受注 (23:00)

・米国2月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国2月JOLTS求人件数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇楽天地 <8842> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月 3日 (水) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国3月財新サービス業PMI (10:45)

・ユーロ圏3月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏2月失業率 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国3月ADP雇用統計 (21:15)

・米国3月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

【海外決算】

[米]エクソンモービル



――――――――――――――――――― 4月 4日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月と23年度の輸入車販売 (10:30)

・3月と23年度の車名別新車販売 (11:00)

・4月日銀地域経済報告・さくらリポート

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、香港、台湾市場休場（清明節）

・ドイツ3月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月サービス業PMI (17:00)

・ユーロ圏2月生産者物価指数 (18:00)

★米国2月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

◆新規上場、市場変更 など

★アズパートナーズ <160A> ：東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 4月 5日 (金) ――

◆国内経済

★2月全世帯家計調査 (8:30)

★2月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、台湾市場休場（清明節）

・ドイツ2月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏2月小売売上高 (18:00)

★米国3月雇用統計 (21:30)

・米国2月消費者信用残高 (6日4:00)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

〇オーエス <9637> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月 6日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 4月 7日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。









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