モデルでタレントのローラ(34)がきょう30日、自身のインスタグラムを更新。この日が自身の誕生日ということで「ぱぱ、まま、地球に産んでくれて、ありがとう」と感謝を伝えた。ローラは投稿で「ぱぱ、まま、地球に産んでくれて、ありがとう」と笑顔や星の絵文字を添え、「今が、1番しあわせだよっ!!! I love you!!!!」とつづった。また投稿された写真は双子の兄との幼少期のショットで、「Happy birthday to me and my twin brother」とコメントして締めくくった。この投稿に、誕生日を祝福する声のほかに「かわいい〜」「ローラちゃんを産んでくれtまま、パパ、ありがとう!」「ローラちゃんの存在がたくさんの人を幸せにしてくれてるよ!」などのコメントが寄せられた。