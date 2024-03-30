½Õ¤òÀè¼è¤ê♡¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ä°¦¤¤ºù¥¯¥ê¡¼¥àÂçÊ¡¤Î¥ì¥·¥Ô
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬¡ÊÎä¤ä¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
ºù¤Î¥¯¥ê¡¼¥àÂçÊ¡¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
¡Úºù¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡40g
ºù¤¢¤ó¡Êº®¤¼¹þ¤ßÍÑ¡Ë¡¡60g
ºù¤¢¤ó¡Ê¥µ¥ó¥ÉÍÑ¡Ë¡¡100g
¡Ú¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡60g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡3g
¡Ú¥Ô¥ó¥¯¤ÎµáÈî¡Û
Çò¶ÌÊ´¡¡80g
¿å¡¡160g
¾åÇòÅü¡¡120g
¿©¹È¡¡¾¯ÎÌ
¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦17cm¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡Úºù¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ë¡Û
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ëºù¥¯¥ê¡¼¥àÍÑ¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à40g¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¸Ç¤á¤ËË¢Î©¤Æ¤ë¡£ºù¤¢¤ó¡Êº®¤¼¹þ¤ßÍÑ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¡¡¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ËÆþ¤ì¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¡£
£¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ºù¤¢¤ó¡Ê¥µ¥ó¥ÉÍÑ¡Ë¤ò¹Ê¤êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Ê¿¤é¤Ë¹Ê¤ë¡£¢¨Ê¿¤¿¤¤¸ý¶â¤¬¤¢¤ë¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÊ¿¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤â¡£
¤¡¡¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¸Ç¤á¤ËË¢Î©¤Æ¤ë¡£ºù¤¢¤ó¤Î¾å¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤Ç´°Á´¤Ë¸Ç¤á¤ë¡£
¥¡¡¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é6ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ú¥Ô¥ó¥¯¤ÎµáÈî¤òºî¤Ã¤ÆÊñ¤à¡Û
¡¡¡ÂÑÇ®À¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÇò¶ÌÊ´¤È¿å¤òÆþ¤ì¡¢Çò¶ÌÊ´¤¬åºÎï¤ËÍÏ¤±¤¿¤é¾åÇòÅü¤â²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿¿©¹È¤ò¡¢¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ÎÀè¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯ÎÌÆþ¤ì¤Æ¿§ÉÕ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢600W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢±Õ¾õ¤ÎÉôÊ¬¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
£¡¡¤µ¤é¤Ë2Ê¬¡ß2²ó²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¹ç·×6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£2Ê¬¤«¤±¤¿¤éÅÔÅÙ¤è¤¯º®¤¼¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÀ¸ÃÏ¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢Çò¶ÌÊ´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¤¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¤ò¹¤²¡¢µáÈî¤ò¾è¤»¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£Çö¤¯¹¤²¤ë¤ÈÁá¤¯Îä¤á¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥«¡¼¥É¤Ê¤É»È¤Ã¤Æ6ÅùÊ¬¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¨¤³¤Î¸å¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ç®¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎä¤Þ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¦¡¡µáÈî¤ÎÊ´¤òºþÌÓ¤Ç·Ú¤¯¤Ï¤é¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÊý¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÃæ±û¤ËÃÖ¤¡¢Êñ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
§¡¡ÄÖ¤¸ÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¨¡¡6¸ÄÊ¬Á´¤ÆÊñ¤ó¤ÇÎäÂ¢¸Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎäÅà¸Ë¤Ç¾¯¤·Îä¤ä¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬²Ä°¦¤¤ºù¥¯¥ê¡¼¥àÂçÊ¡¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÃÇÌÌ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¢ö
¿©¹È¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎµáÈî¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çò¤¤µáÈî¤Çºî¤Ã¤Æ¤âÑ³¤¤´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§ÉÕ¤±¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¤ªÌß¤ÏÎä¤¨¤Æ¤â¸Ç¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªº½ÅüÂ¿ÌÜ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤â¤Á¤â¤Á¡ª
ºù¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡£°ìµ¤¤Ë½Õµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£