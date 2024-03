オンサポートが今後の楽曲制作も支援！Casual Live所属ライバーオリジナル楽曲配信

オンサポートは、Casual Liveの所属ライバーに向けたオリジナル楽曲提供プログラムの開始を支援しました。

2024年3月27日(水)より順次音楽ストリーミングサービスへの配信リリースがスタートし、Casual Live所属ライバーが次々にアーティストデビューをしていきます。

Casual Liveはこの取り組みを通じて、所属ライバーの個性と才能を音楽という形で表現し、リスナーの皆様との間にさらに深いつながりができるプログラムを提供していきます。

【初回配信楽曲】

1 :SKY MEMORY (Casual Live feat. ぽぽんちょ)

作詞:島下愛香

作曲:島下愛香

編曲:島下愛香、Talich Helfen、ゐつぺゑ

https://ssm.lnk.to/SKYMEMORY

2 :ほんとの気持ち (Casual Live feat. まるちゃん)

作詞:瀬川彼方

作曲:高梨泰輔※

編曲:Talich Helfen

https://ssm.lnk.to/Hontonokimochi

※「高」正式にははしご高

3 :あなたへ (Casual Live feat. てんてん)

作詞:島下愛香

作曲:島下愛香

編曲:島下愛香、名古育

https://ssm.lnk.to/anatahe

4 :GRWM (Casual Live feat. フレベビ) ※4月3日(水)リリース予定

作詞:伊藤純平、松永あさり

作曲:伊藤純平

編曲:伊藤純平

https://ssm.lnk.to/GRWM

【オリジナル楽曲提供プロジェクト】

Casual Liveに所属するライバーが一定条件を達成した場合に、ライバー自身の希望する内容をベースにオリジナル楽曲を制作支援を行います。

また、事務所主催のライブイベントへの参加など、充実したサポートが受けられます。

【ぽぽんちょさんの声】

音楽を通して、人の心にじんわり染み込んで何度も聴きたいと思えるような、そんな曲を沢山届けていきたいなと思っています。

Pocochaの生配信でも、曲リリース後は沢山歌って皆に届けばいいと思いますし、ライブイベントでも直接の歌声を届けていけたらと思っています。

そして、音楽ストリーミングサービスを通じて皆様に見つけてもらい、聞いてもらいたいです。

